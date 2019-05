También regresó el mismo discurso de los presidentes mexicanos. En su conferencia matutina del 23 de abril, AMLO argumentó que su gobierno intentaba proteger a los centroamericanos y, después de referirse a un pasado confuso, dijo: "En el norte hemos tenido problemas de asesinatos de migrantes en otros tiempos". No hay nada en la actualidad que haga pensar que en el norte de México ya no mueren migrantes. Las caravanas son una forma masiva de moverse, no la única. Los migrantes solitarios, los pequeños grupos de indocumentados siguen intentando llegar a Estados Unidos. Las cuotas del crimen organizado en el norte mexicano siguen ahí. Llegar del municipio de Altar al poblado del Sásabe, en Sonora, aún cuesta 700 pesos entregados a la mafia so pena de muerte. Aún hay niños que quedan vagando solos por los desiertos del norte.