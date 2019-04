"De las utilidades se dona un porcentaje a la causa, antes no existía ninguna cerveza con causa de perritos, fuimos los primeros y está padre, original. Hay algunas que se enfocan en la conservación de la vaquita marina, otras del ajolote y está padre, creo que se trata del contexto de cada quién, yo siempre he amado a los perros y era lo más natural para los dos, no hubo que buscar demasiado hacia lo que queríamos encausar, una causa te da un valor agregado y es poder ayudar; eso los usuarios lo ven como una empresa que le importa y que no busca solo hacer dinero", dice Flores.