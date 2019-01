En nuestro país es relativamente nueva su predilección ya que en los ochenta casi no había consumo de cerveza, mientras el de vino era récord mundial con 90 litros per cápita. Por aquel entonces el vino estaba presente en todas las mesas argentinas, tanto en el almuerzo como en la cena. Pero treinta años después, el consumo nacional de cerveza supera los 40 litros per cápita mientras que el de vino está por romper el piso de los 20 litros.