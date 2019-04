Indicó que ahora se sabrá quién es quién en los pagos por servicios de publicidad, por lo que no habrá de haber nada oculto, ya que no se habrán de usar los recursos para castigar o premiar a los medios. Puntualizó que no será un mecanismo de castigo porque solo “somos administradores del dinero del pueblo”.

El mandatario recalcó que se pueden equivocar por lo que se rectificará en el camino. “Se reconoce y se rectifica”.

“Estamos empezando como muchas otras cosas, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir mejorando pero existe la voluntad de actuar con honestidad, nos podemos equivocar pero no hay mala fe, podríamos estar rectificando en todos los casos”.