"Entiende, yo no echo las manos, ¡yo no echo manos! Discúlpame, yo estoy aquí para cumplir una función, yo a todas las atiendo igual. Te vuelvo a repetir, si ella no acudió desde la mañana que inició con moco y con sangre, y acude hasta las seis de la tarde y aparte la atiende un imbécil que no tiene la capacidad para hacer un diagnóstico adecuado y que además los bota. ¡Váyanse por sus propios medios, porque aquí no hay nada y se les puede morir!", insistió.