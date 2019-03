"Creemos que el anarquismo, al menos aquí y ahora, debe ser antisocial. Los ciudadanos están del otro lado de la barricada, con su confort y consumo, defendiendo lo artificial. Sepan que no lamentamos si nuestros hechizos hieren a alguien, los terremotos y tsunamis se pitean a más gente. No pretendemos solucionar problemas, sino crearlos", escribió el ITS en uno de sus comunicados.