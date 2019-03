"No vamos a caer en ninguna confrontación, ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno. Es un planteamiento que creemos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos. El poder es humildad, no prepotencia. Aclarar que sí enviamos las cartas y por respeto no las dimos a conocer y no lo vamos a hacer hasta que se considere prudente por respeto al Gobierno español y al Papa Francisco", insistió.