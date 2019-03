Una de las estrategias de las pandillas es tratar de crear un vínculo con jóvenes desorientados que no trabajan ni estudian. Un ex miembro de MS-13 nos comentó: "Ellos [MS-13] buscan niños, como de alrededor de 8 años…En mi vecindario, por ejemplo, hay niños de 5 o 6 años que ya ingresan…y es una lástima porque ya empiezan a portar armas. Puedes ver a un niño de 8 años disparando una pistola. La pandilla cría esto, ya que son niños y se aprovechan de su inocencia. No están buscando reclutar adultos, solo jóvenes."