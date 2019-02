"Que sirva de enseñanza, que sea una lección, para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo , estar bien consciencia y estar bien con el prójimo sobre eso va a versar mucho la campaña dirigida a los jóvenes para enfrentar el problema en el aumento de consumo de drogas. Tenemos nosotros que bajar el consumo de droga, y tenemos que atender a los jóvenes y lo vamos a lograr porque ahora hay alternativas para que el joven no tome el camino de conductas antisociales."