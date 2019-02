De acuerdo con Emily Palmer, periodista de The New York Times que cubre el caso, Cogan hizo énfasis en los miembros del jurado en que debían ser objetivos y considerar solo la evidencia que tiene que ver con el caso. Hay que recordar que el juicio estuvo lleno de declaraciones explosivas que involucraron a importantes funcionarios del gobierno mexicano y otros testimonios que fueron sellados como confidenciales para no afectar a otras entidades.