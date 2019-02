Reiteró que si este fuera el juicio del siglo, tendría que haber arrestos, o al menos investigaciones a políticos que han sido mencionados durante el juicio, pero esto no sucedió, "Aquí solamente es El Chapo, no van a caer otros, no va a haber arrestos en este juicio, tendría que haberlos porque "El Chapo", el gran narco tiene cómplices, él sólo no metió la cocaína y la metanfetamína a Chicago, a Los Ángeles".