"Me acuerdo, no me acuerdo", es la frase inicial del libro "Las Batallas en el Desierto", del escritor mexicano José Emilio Pacheco, que retrata la historia de Carlitos y su amor imposible hacia Mariana. Situado en la colonia Roma, la novela ha atrapado a cientos de generaciones que han leído sus páginas ya sea por gusto u obligados por sus profesores.