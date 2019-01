”Cuando uno escribe siempre son tentativas, cosas que uno hace en la oscuridad y me gustaría pensar que escribo con sabiduría, pero creo que carezco por completo de ella. Es muy raro el procedimiento de cómo aparece un poema. No puedo decir que esta noche, después de cenar, voy a subir a mi cuarto y voy a escribir un poema sobre la Residencia de Estudiantes. A veces se te ocurre una línea, pero al final puede salir o no el poema. La gran mayoría de lo que escribo son tentativas fallidas, que no van a ningún lado”.