"Durante la década de los 60 y 70, la historia del hotel no es muy clara y existen muchas leyendas. Un rumor afirma que The Eagles alguna vez fueron dueños del lugar, pero esto es inequívocamente falso. Sin embargo, a pesar de que los actuales propietarios del hotel no tienen ninguna afiliación con Los Eagles, ni promueven ninguna asociación, muchos visitantes son cautivados por las "coincidencias" entre la letra de la popular canción y la arquitectura del hotel y sus alrededores", se lee en el sitio web del hotel mexicano.