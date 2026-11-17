Karely Ruiz enfrenta señalamientos en redes sociales por un presunto mensaje en clave enviado por su esposo mediante un Super Chat en La Mansión VIP. (IG: karelyruiz)

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Seguidores de La Mansión VIP señalan a Karely Ruiz por recibir presunta información en clave desde el exterior, maniobra que desató reclamos de sanción en redes sociales por romper las normas de competencia dentro del reality show.

La controversia estalla tras un pago de 4,999 pesos enviado por su esposo, el DJ y productor colombiano Jhon Echeverry, a través de la herramienta de Super Chat en la transmisión en vivo de YouTube.

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El aviso sobre un supuesto horario para dormir funciona como una alerta camuflada. Internautas advierten que el mensaje busca avisar a Ruiz que marcha en el octavo lugar del tablero general, donde compiten catorce participantes tras la salida de Abel Robles.

Un Super Chat de YouTube levanta sospechas de trampa

El mensaje proyectado en el en vivo y reproducido por las bocinas de la casa dice: “Madisson ya se duerme a las 8 pm y duerme toda la noche para ir a la escuela, se levanta con la mejor energía”.

La frase levanta dudas inmediatas en redes sociales, la hija de la creadora de contenido nació el 2 de febrero de 2025 en Nuevo León y tiene apenas un año y nueve meses, edad en la que ningún menor asiste a clases formales.

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Usuarios de TikTok y X aseguran que la mención a las ocho de la noche oculta la posición de la regiomontana. El dato avisa a la modelo sobre su bajo rendimiento frente a los participantes favoritos del público.

La Mansión VIP transmite 24/7 desde Guadalajara y permite que la audiencia mande mensajes a los famosos mediante donaciones digitales. Sin embargo, las reglas prohíben meter información del exterior que altere el juego o dé ventajas indebidas.

Captura del mensaje enviado desde la cuenta de Jhon Echeverry, señalado en redes sociales por contener un presunto código sobre la posición de Karely Ruiz en el reality show. (Redes sociales )

Las reglas de La Mansión VIP castigan los mensajes con ventajas externas

La producción autoriza saludos de familiares y retos a los habitantes a cambio de aportaciones económicas. El reglamento prohíbe de forma tajante que los textos compartan datos sobre la competencia o métricas de popularidad.

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Seguidores del show piden a HotSpanish una sanción directa para la influencer. La audiencia señala que conocer su posición en la tabla permite planear alianzas y ajustar su comportamiento ante sus compañeros.

Fans de la modelo argumentan que el texto busca darle calma familiar. Días antes de arrancar la temporada, Ruiz publicó videos donde llora por separarse de su bebé para entrar a competir por el premio de 2 millones de pesos.

El reality show mide la permanencia de los habitantes mediante donaciones y votos digitales. Cada peso enviado en YouTube suma puntos que definen quién se salva en las galas de eliminación de cada domingo.

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Fans de la modelo argumentan que el texto busca darle calma familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tabla de votos coloca a Karely Ruiz fuera de los puestos líderes

La primera semana cerró con el cantante Tony Aguirre a la cabeza con 165,726.46 puntos, seguido de Itatí López con 82,676.76 unidades. Karely Ruiz se ubica a mitad del listado, lejos de las cifras que logran los punteros.

Estar en el octavo puesto deja a la regiomontana en una zona de riesgo constante. Los habitantes con menos respaldo quedan nominados, regla que costó la salida del atleta sonorense Abel Robles al juntar apenas 8,742.84 puntos.

La segunda temporada ya registra las renuncias voluntarias de Dani Flow y Jorge Durán. Con catorce famosos activos en los cuartos Barullo y Ruletix, la continuidad depende del dinero que depositen sus seguidores en las transmisiones.

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La segunda temporada ya registra las renuncias voluntarias de Dani Flow y Jorge Durán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ruiz suma varias polémicas en pocos días de competencia. Durante la fiesta del 13 de noviembre, usuarios en internet pidieron su salida por un presunto jalón de cabello a La Cukis, incidente que no recibió castigo oficial de los organizadores.

La modelo también usó la dinámica del teléfono secreto para nominar directamente a Robles. Karely Ruiz argumentó ante las cámaras una falta de conexión estratégica con su compañero, movimiento que causó fricciones en la convivencia.

El productor Roberto González mantiene silencio sobre la donación de Echeverry. La producción alista la segunda ronda de nominaciones cara a cara, mientras los habitantes esperan saber si habrá llamadas de atención por los mensajes filtrados.

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El productor Roberto González mantiene silencio sobre la donación de Echeverry. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Catorce habitantes siguen en competencia tras bajas y la primera gala de eliminación

La segunda temporada de La Mansión VIP arrancó con 16 participantes, pero ya suma tres salidas en su primera semana. El atleta Abel Robles se convirtió en el primer expulsado por votos al no conseguir el apoyo del público frente a Bellakath, Doña Alegría y La Cukis.

A la eliminación de Robles se sumaron dos renuncias voluntarias previas, el cantante urbano Dani Flow y el creador de contenido Jorge Durán abandonaron la casa por motivos personales durante los primeros días de transmisión.

La segunda temporada de La Mansión VIP arrancó con 16 participantes, pero ya suma tres salidas en su primera semana. (YT: hotspanishvlogs)

Actualmente quedan 14 famosos en la pelea por la bolsa millonaria. El elenco se reparte en dos dormitorios: en el cuarto Barullo duermen Karely Ruiz, Paolita Suárez, Rod Contreras, Edwin Mendoza, Odette Orlena y Doña Alegría.

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En el cuarto Ruletix conviven Tony Aguirre, Itatí López, João Ferreira, Cintia Cossío, Jlexis, Bellakath, La Cukis y Jorjais. El grupo prepara la siguiente gala donde el público volverá a decidir a los sentenciados a través de YouTube.