La dirigencia de Morena vinculó la estrategia de seguridad del calderonismo con la condena contra Genaro García Luna. Crédito: X / @sdpnoticias

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Ariadna Montiel acusó a Felipe Calderón de usar la democracia como “coartada” durante una intervención en Madrid, España, y exigió esclarecer el presunto fraude electoral de 2006 con el que, según la presidenta de Morena, el exmandatario habría llegado a la Presidencia.

El señalamiento ocurrió después de que Felipe Calderón alertó sobre un deterioro de la democracia mexicana y cuestionó los cambios al Poder Judicial y a las autoridades electorales.

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En un mensaje difundido este 16 de noviembre, Montiel cuestionó que Calderón acudiera a España a hablar sobre democracia mientras, afirmó, en México continúa la exigencia de aclarar la elección presidencial de 2006. También aludió a Vicente Fox, quien presumió haber intervenido para que el panista ganara los comicios.

Ariadna Montiel pidió investigar las irregularidades del INE tanto en el periodo actual como en administraciones pasadas. (Archivo Infobae)

“Pónganse de acuerdo”, escribió la dirigente morenista tras señalar la contradicción entre esa intervención atribuida a Fox y la defensa del voto que Calderón sostuvo en Madrid.

La presidenta de Morena también vinculó la estrategia de seguridad del sexenio calderonista con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Montiel afirmó que el entonces presidente emprendió una guerra contra el narcotráfico para legitimarse y recordó que García Luna fue condenado por colaborar con el crimen organizado.

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Montiel sostuvo que las irregularidades del INE deben investigarse tanto en la actualidad como en administraciones anteriores. “No vamos a encubrir a nadie ni a permitir que uses la democracia como coartada para borrar la historia”, expresó.

Calderón cuestiona al Poder Judicial y al INE desde Madrid

Felipe Calderón participó en Madrid en la presentación de una obra en homenaje a Sebastián Piñera. (Archivo Infobae)

Felipe Calderón participó en Madrid en la presentación de Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales, una obra de homenaje al expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido en febrero de 2024.

Dicho encuentro se realizó en la Casa de América y reunió al mexicano con los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, bajo la moderación del escritor Álvaro Vargas Llosa.

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El exmandatario sostuvo que México atraviesa un deterioro acelerado y grave de su democracia, pese a que observó retrocesos del autoritarismo en otras naciones de América Latina.

Al comparar el escenario institucional mexicano con el español, Calderón afirmó que en México los ataques contra el Poder Judicial ya se consumaron. “En España hay atentados contra el Poder Judicial. Allá no hay atentados, son crímenes absolutamente cometidos. No es una tentativa de crimen, es un homicidio ya realizado”, declaró.

El expresidente Calderón afirmó que la reforma judicial eliminó las condiciones de imparcialidad en la Suprema Corte. (Cuartoscuro)

El expresidente cuestionó la reforma judicial promovida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Consideró que modificó la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y eliminó las condiciones de imparcialidad de las personas juzgadoras, por lo que, según su planteamiento, empresas y ciudadanos quedaron sin garantías suficientes.

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Calderón también se refirió a las autoridades electorales, en particular a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del INE y la gestión de su expresidenta, Guadalupe Taddei. Cuestionó la imparcialidad de los organismos responsables de organizar las elecciones.

“Tomaron las instancias electorales, barrieron con los jueces imparciales electorales. Hoy México vive un escándalo de corrupción inaudito”, afirmó el panista.

El exmandatario mencionó a personas cercanas a López Obrador, incluidos sus hijos y amigos, al cuestionar el combate a la corrupción durante los gobiernos de Morena. Sus declaraciones se dan en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos del INE y acusaciones cruzadas entre representantes oficialistas y exfuncionarios electorales.

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Durante el homenaje a Piñera, Calderón recordó que gobernó México entre 2006 y 2012 y mencionó a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega y Fidel Castro como parte de un periodo regional que, desde su valoración, generaba preocupación para las democracias. También reconoció el respaldo de Piñera a la oposición venezolana y pidió retomar iniciativas de expresidentes contra el autoritarismo.

Citlalli Hernández responde a Fox por desapariciones

Vicente Fox reclamó acciones de seguridad ante más de 130 mil registros de personas desaparecidas en el país. (Archivo Infobae)

En otro intercambio de este 16 de noviembre, el expresidente Vicente Fox afirmó que México no debe acostumbrarse “a vivir con miedo ni a contar a sus desaparecidos”. Citó más de 130 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas en el país, de acuerdo con cifras que, dijo, el Gobierno federal presentó en marzo de 2026.

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Fox pidió un Estado que busque, investigue, prevenga y haga justicia, además de acompañar a las familias con respuestas. “La seguridad no es un favor ni una promesa de campaña. Es una responsabilidad de gobierno y un derecho de cada mexicana y cada mexicano”, publicó.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respondió que Fox reconocía una disminución de 50% en los homicidios dolosos durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Añadió que la percepción de inseguridad se encuentra, según su mensaje, en su nivel más bajo de los últimos 13 años.

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