Un esquema informativo detalla los horarios y las pautas para observar la lluvia de meteoros Leónidas en México, con una tasa estimada de 15 meteoros por hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lluvia de meteoros Leónidas alcanza su punto máximo este martes 17 de noviembre a las 17:45 horas en el centro de México, aunque el horario diurno obliga a esperar hasta la madrugada del miércoles 18 para observarla con mejores condiciones.

El fenómeno mantiene actividad del 6 al 30 de noviembre, según el calendario astronómico de la Organización Internacional de Meteoros (IMO). El pico de actividad se registra a las 23:45 horas UTC, cifra que la IMO estima en hasta 15 meteoros por hora bajo cielo oscuro y sin interferencias lumínicas.

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El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) recomienda observar el fenómeno después de la medianoche del 18 de noviembre. El cielo estará adecuadamente oscuro y despejado en esas horas, lo que ofrece mejores condiciones que el momento exacto del máximo, señala el instituto.

Varios telescopios y un mapa estelar acompañan la observación de la lluvia de meteoros Leónidas bajo el arco de la Vía Láctea en el altiplano de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario del pico varía según la región del país

El momento de mayor actividad se traduce en distintos horarios según el huso horario local. En el centro de México, que incluye la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, el pico ocurre a las 17:45 horas.

En el Pacífico mexicano —Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora— el máximo se da a las 16:45 horas. Baja California, en el noroeste, registra el pico a las 15:45 horas, mientras que Quintana Roo, en el sureste, lo observa a las 18:45 horas.

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La Luna se oculta hacia la medianoche y despeja la observación

La noche del máximo coincide con una Luna en fase de cuarto creciente, con el 50% de su superficie iluminada. El satélite se oculta hacia la medianoche, lo que elimina la interferencia lumínica para quienes esperen hasta esa hora.

Un grupo de personas contempla la lluvia de meteoros Leónidas frente a una cordillera en una zona rural de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El radiante de las Leónidas se ubica en la constelación de Leo, por lo que conviene mirar hacia el noreste del cielo. El fenómeno se origina por partículas desprendidas del cometa 55P/Tempel-Tuttle, que ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad y se incineran en trazos luminosos. No se requiere telescopio ni binoculares: la observación se hace a simple vista.

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Zonas rurales y montañosas ofrecen mejores condiciones que las ciudades

El fenómeno puede observarse en todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La nubosidad, la contaminación lumínica, la oscuridad del sitio y la altitud son los factores que determinan la calidad de la observación.

Las zonas rurales, montañosas y desérticas alejadas de las grandes ciudades ofrecen mejores condiciones que las áreas urbanas. Un ejemplo es el Parque Nacional El Chico, en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, ubicado a poco más de dos horas de la Ciudad de México, donde es posible acampar con una entrada desde 30 pesos.

Una cámara profesional sobre un trípode apunta hacia un cielo nocturno estrellado durante la lluvia de meteoros de las Leónidas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronósticos previos anticipaban nubosidad en varias ciudades

Los pronósticos meteorológicos difundidos antes del evento señalaban posibilidad de cielos parcialmente nublados en Guadalajara y Monterrey. En la Ciudad de México y Oaxaca también se contemplaban intervalos nubosos.

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Para el sureste del país, las previsiones anticipaban condiciones de lluvia en localidades como Mérida y Villahermosa. Estas condiciones meteorológicas podrían dificultar la visibilidad del fenómeno en esas zonas durante la ventana de observación del 18 de noviembre.