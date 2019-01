También señaló que "el discurso sobre el perdón, no se puede realizar en un Estado de Derechos, que mandata cumplir la ley y que todo crimen debe ser investigado y sancionado. Los derechos humanos no se negocian, no se pueden utilizar como moneda de cambio, aún en la cuarta transformación",concluyó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.