O situaciones más enloquecidas, un día en que Marcos tendría que haberme enviado el capítulo el jueves y pasa el jueves, el viernes, y el capítulo no llega y entonces me dejaba menos días para escribir el mío de los siete días que yo tenía para escribirlo. Llegó el sábado y el capítulo no llegaba y yo me subía por las paredes de la casa diciéndome: 'me quedan cuatro días para escribir el mío'. No podía simplemente escribirlo.