"Se va a acabar la robadera. Y también vamos a tener presupuesto. Hoy me lo decían en Acaponeta, muy claramente un señor: no le entregue el dinero al gobierno. Entrégueselo al pueblo. Así va a ser. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que eso es lo que ha venido pasando. Los de arriba se dan la gran vida. Ahora están enojados porque ganaban 600 mil pesos mensuales. Y se acabó todo eso", dijo por su parte el presidente López Obrador.