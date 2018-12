Algunas de las frases que se encontraban en la prenda decían: "Make her think she is safe" (Hazle creer que está a salvo), "Don't ask, be a total asshole" (No preguntes, se un completo cabrón), "Make her yours" (Hazla tuya), "Get the perfect drink & drugs for the night" (Consigue la bebida y drogas perfectas para la noche), entre otras.