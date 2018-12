Aunado a ello está el maltrato que dan las autoridades a los familiares de las víctimas que acuden para iniciar los protocolos de búsqueda y encuentran poco apoyo por parte de estas. "No les hacen caso, les dicen que al rato llegan, que no la cuidan, y hay casos en que piden dinero, entonces, no avanzan las denuncias", expresó la comisionada.