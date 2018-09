"Mis entrevistadas mencionaban que en las telenovelas mexicanas no hay una verdadera apuesta por los valores, sino una lógica polar absurda. O sea, el bueno es infinita y estúpidamente bueno, y el malo es totalmente malo. No son humanos, no tienen acciones que reflejen sus valores, sino roles polarizados, se le da más peso a la imagen y a los estereotipos que a la verdadera construcción de un personaje", agregó.