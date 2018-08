Aseguro que tiene algo que no tienen los otros: la agilidad y habilidad para adaptarse al mercado, encontrar nuevos nichos y adaptarse a ellos en meses. Por ejemplo, Sinaloa está muy concentrado en el negocio de las drogas, pero Jalisco son las drogas, el secuestro, la extorsión, el huachicol (robo y tráfico de hidrocarburos)… "han desarrollado una especie de know how de cómo apropiarse de otros mercados ilegales mientras que Sinaloa ha depurado el know how sólo del tráfico de drogas".