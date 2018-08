"Que haya habido expediciones de la Marina, de científicos y que no hayan encontrado nada, me parece muy cuestionable. Hace unos años pasó con unos pescadores que no me acuerdo cuánto tiempo había durado perdidos en el mar y de repente aparecieron en buen estado de salud, sin quemaduras de sol, que todo mundo empezó a preguntarse si de verdad se habían perdido. Así me parece que fue la desaparición de la isla, fue un tema para distraer de los problemas energéticos del país y para reivindicar esa de que había que sacar los energéticos de donde fuera idea. Fue totalmente un distractor", concluye Grunstein Dickter.