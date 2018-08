CONGRATULATIONS to the #AM2431 cabin crew for a successful Evacuation yesterday after #Aeromexico embraer crashed on take off at Durango Airport. Well done ladies!!! #cabincrew #cabincrewlife #cabincrewtraining #azafata #aeromoza #flightattendant #Evacuation pic.twitter.com/s0W3uodr2L

— Cabin Crew Club (@club_cabin) August 1, 2018