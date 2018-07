Deporte Hábitat, a través de este comunicado, desea expresar sus condolencias a los familiares y amigos de Daniel Araiza y Enrique González, montañistas mexicanos fallecidos el pasado 18 de julio en un accidente ocurrido durante un descenso a rapel en Artesonraju, Perú. Daniel Araiza impulsó la divulgación de las actividades de montaña entre los jóvenes mexicanos, liderando e inspirando a una nueva generación de montañistas a través de sus hazañas de relevancia técnica siendo el Manaslu, el ochomil que llevaría su carrera en continuo ascenso. Por otra parte, Enrique González, joven guía de montaña en preparación contribuyó con sus actividades al desarrollo del deporte y la cultura de montaña en México. Toda la comunidad se suma a la despedida de dos promesas del montañismo reconociendo su gran aportación al alpinismo nacional. Descansen en paz.

