Fiel a su costumbre, Vargas Llosa no temió dar un consejo y hasta un ruego a los mexicanos en las próximas elecciones de 1 de julio. "Yo me atrevería a pedir, a rogar a los mexicanos que no caigan otra vez en el populismo de tan triste triste recordación en América Latina. El populismo de izquierda, sobre todo, que es el populismo más desastroso, negativo, ruinoso para un país". Esa ideología política es la que encarna López Obrador, según el autor peruano.