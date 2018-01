Entre 1901 y 1922 su ingenio despegó y patentó inventos en Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Japón, México y Polonia. Entre ellos la llave inglesa ajustable y el freno eléctrico para los tranvías que vendió a American Brake Co. en 1907; la pluma estilográfica que vendió a Waterman Co., y una pluma con clip para el bolsillo que vendió a la American Pen and Pencil Co.