La JEP adelanta una audiencia territorial para esclarecer los crímenes cometidos contra la población de San José de Apartadó entre 1995 y 2007 (Verdad Abierta)

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Las condecoraciones y felicitaciones que recibieron algunos integrantes de la fuerza pública después de una operación militar terminaron siendo parte de los hechos que hoy examina la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante una audiencia en Apartadó, Antioquia, exintegrantes del Ejército reconocieron su participación y responsabilidad en crímenes cometidos contra campesinos de San José de Apartadó en 1997.

Uno de los comparecientes, Rolando Aldemar García Nieto, admitió que permitió las ejecuciones y omitió su obligación de proteger a las víctimas. También reconoció que las muertes fueron presentadas falsamente como resultados de enfrentamientos armados, pese a que los asesinatos habrían sido ejecutados directamente por integrantes de grupos paramilitares.

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Tres exintegrantes de la fuerza pública reconocieron responsabilidades por hechos violentos contra campesinos durante la Operación Neptuno, en 1997 (AFP)

“Las muertes directamente las produjeron y ejecutaron los miembros del grupo paramilitar. Lo anterior sin desconocer nuestra responsabilidad, nuestra participación y el encubrimiento que se realizó, que a la final lo reporté como bajas en combate. Y producto de esto fue que después obtuvimos felicitaciones, condecoraciones y permisos por parte del Comando Superior”, declaró.

Los hechos ocurrieron durante la Operación Neptuno, en 1997, y dejaron cuatro campesinos retenidos, pertenecientes a las familias Zapata Montoya y Valle Ramírez. Dos fueron asesinados y otros dos continúan desaparecidos. Según las versiones entregadas ante la JEP, en los procedimientos participaron integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares.

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Las responsabilidades y los señalamientos ante la JEP

La audiencia territorial de aporte de verdad busca esclarecer los crímenes cometidos contra la población de San José de Apartadó entre 1995 y 2007. En la primera jornada también comparecieron Lessie Bornarg Sánchez y Édgar Mueses Valbuena, convocados en calidad de no máximos responsables.

Sánchez reconoció que vio con vida a dos de los campesinos retenidos, quienes estaban desarmados y en condiciones de indefensión. Admitió su responsabilidad por no intervenir para evitar lo ocurrido. Por su parte, Mueses Valbuena pidió perdón por no haber actuado para impedir los crímenes.

Sin embargo, las declaraciones no resolvieron las principales inquietudes de los familiares. Durante la diligencia, las víctimas cuestionaron las versiones de los comparecientes y reclamaron información sobre el destino de sus seres queridos, especialmente de las dos personas que siguen desaparecidas.

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La audiencia también incluyó el testimonio de Alejandro Jaramillo Giraldo, quien reconoció su participación en otros hechos de violencia. “Estoy aquí para reconocer mi participación en unos hechos execrables que nunca debieron ocurrir”, manifestó. Al referirse a los posibles vínculos entre militares y paramilitares, relató que durante un fin de semana en el que cumplía funciones como oficial de servicio encontró que buena parte del personal del Batallón Francisco de Paula Vélez estaba ausente.

Las familias de las víctimas exigieron respuestas sobre el paradero de los dos campesinos que continúan desaparecidos desde los hechos investigados (Luisa González/REUTERS)

Posteriormente, según contó, escuchó que se había realizado una celebración del Día de la Madre en un sitio conocido como “El Club” del batallón. Explicó que se trataba de una finca tipo balneario ubicada a unos 20 minutos de la unidad militar, en San Pedro de Urabá, que años después fue identificada como propiedad de Carlos Castaño, exjefe paramilitar.

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Jaramillo también aseguró que una unidad militar permaneció durante meses en un mismo lugar para brindar seguridad a un ganadero de la región, por instrucción del comandante del batallón.

Durante la diligencia, Juan Felipe García Arboleda, coordinador del Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP, presentó un informe sobre el contexto de violencia en la zona. Allí operaban estructuras de las extintas FARC-EP y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, mientras la Brigada 17 del Ejército desarrollaba operaciones militares.

Otros crímenes y la búsqueda de desaparecidos

El proceso judicial también comprende otros cuatro hechos violentos ocurridos entre 1995 y 2007, que dejaron 20 víctimas directas, entre ellas siete mujeres y siete menores de edad. Uno de los casos centrales es la masacre de La Cristalina, perpetrada el 26 de diciembre de 2005.

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Sobre este episodio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) entregó este mes a sus familiares los restos de Uberlina del Socorro Delgado Bermudes, una joven de 19 años asesinada durante la masacre.

Después de 21 años, los restos de Uberlina del Socorro Delgado Bermudes fueron entregados a su familia tras un proceso de búsqueda e identificación (JEP)

Su cuerpo fue recuperado en 2024 durante una intervención en el Cementerio Central de Apartadó. Después de un proceso de identificación que tomó cerca de dos años, la entidad confirmó su identidad. Sus restos fueron entregados a su madre y a sus dos hijos, quienes pudieron darle sepultura en el cementerio de San José de Apartadó.

La audiencia busca avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos, desapariciones y otras afectaciones sufridas por la población civil. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuenta con medidas de protección del sistema interamericano de derechos humanos.

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