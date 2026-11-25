La representante Claudia Romero Nader, del Pacto Histórico, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que Rentas divulgara un supuesto registro de una especialización en la Universidad Católica, pese a que la congresista niega tener un título profesional de la Javeriana (@ClaudRomeroNader/X-Pontificia Universidad Javeriana)

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Como respuesta a la solicitud que emitió la Universidad Católica de Colombia a la Pontificia Universidad Javeriana de certificar “la aurtenticidad y la titularidad” del título profesional que la representante a la Cámara por el Pacto Hiostórico que Claudia Teresa Romero Nader habría presentado para acceder a un posgrado ya en marcha, el joven Juan Felipe Pedraza, conocido como “Rentas”, publicó un comunicado oficial de la oficina de admisiones de la institución jesuita que sostiene que la congresista no figura en sus registros académicos y no obtuvo allí el título de Administradora de Empresas.

La certificación, expedida el 23 de septiembre de 2026 y firmada electrónicamente por el director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, José Fernando Murillo Zuluaga, señala que la consulta se hizo tanto en la sede central de Bogotá como en la seccional de Cali.

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Este fue el documento de la Universidad Javeriana que fue divulgado por "Rentas" (@r3ntas/X)

“EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO informa que, CLAUDIA TERESA ROMERO NADER no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrito(a) como estudiante en la Universidad. No obtuvo el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS. (sic)”, dice textualmente el soporte documental.

Por su lado, la la Universidad Católica estaba verificando los trámites pertinentes para avanzar con la congresista en el proceso de admisión a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal para el segundo semestre de 2026.

Por ende, su requerimiento buscaba establecer si el diploma fue expedido por la Javeriana, así como verificar el programa cursado, la fecha de graduación y la titularidad del documento.

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Algunos usuarios cuestionaron el comunicado de Claudia Romero en el que aceptó que no estudio en la Universidad Javeriana (@r3ntas/X)

La institución aclaró a través de un comunicado que la gestión correspondía a sus obligaciones de verificación académica y documental, sin que representara una conclusión anticipada ni una atribución de responsabilidad contra la aspirante.

“La Universidad Católica de Colombia reafirma su compromiso con la legalidad, la ética, la transparencia, la excelencia académica y el respeto por el ordenamiento constitucional y legal colombiano, principios que orientan su gestión institucional y su responsabilidad con la formación de profesionales al servicio de la sociedad”, se leyó en el comunicado.

La congresista negó haber cursado Administración de Empresas en la Javeriana

Antes de la difusión de la certificación, Claudia Romero Nader había negado haber estudiado Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana o haber obtenido un título de esa institución.

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La legisladora sostuvo que el diploma que circula a su nombre es falso y aseguró que nunca lo presentó para procesos de contratación pública o privada. También afirmó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación al conocer la existencia del documento.

“Nunca he cursado estudios de Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana ni he obtenido título académico alguno de esa institución”, afirmó Romero Nader en un comunicado.

La representante por Bogotá afirmó que nunca estudió Administración de Empresas en esa institución y pidió a la Fiscalía establecer quién elaboró y difundió el documento. (@ClauRomeroNader / X)

La congresista añadió que considera que es víctima de la circulación de un documento falso que afecta su honra y su buen nombre, y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

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La Universidad Católica indicó que adoptará las decisiones académicas, administrativas y legales que correspondan una vez obtenga la respuesta oficial solicitada a la Javeriana.

Por su parte, “Rentas”, que alcanzó nuevos niveles de popularidad tras liderar el esclarecimiento de la situación académica de la también congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada, escribió en redes sociales que el comunicado de la representante no era legístimo.

Romero Nader acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar la falsificación del diploma antes de su difusión pública. (@ClauRomeroNader / X)

“Para los petristas que salieron a decir que el comunicado era falso...Pues... Se acabó todo, TODILLO. Srs de la Universidad Católica (@UCatolicaCo) no tienen que pedirle nada a la Javeriana, acá está la prueba. Nunca fue egresada de allá (sic)”, escribió.

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En una transmisión en redes sociales previa, Pedraza afirmó que recibió de una veeduría un registro universitario a nombre de la legisladora en la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional.

Según su exposición, el documento contiene el nombre de Romero Nader, un código estudiantil y la referencia al período 2026-3. Al consultar se percató del diploma presentado a la Universidad Católica.

El denunciante afirmó que consultó con compañeros del programa, quienes, según su versión, confirmaron la presencia de la representante en la especialización.