Una niña de 8 años resultó gravemente herida tras ser atacada por al menos un lobo en un zoológico alemán

Un helicóptero trasladó a la víctima al Hospital de Trauma de Marzahn en Berlín y los equipos médicos atendieron psicológicamente a los testigos (Wildpark Johannismühle)

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Una niña de ocho años resultó gravemente herida el miércoles 28 de octubre tras ser atacada por al menos un lobo dentro de un recinto del parque de fauna Johannismühle, cerca de Baruth/Mark, en el estado alemán de Brandeburgo.

El episodio ocurrió durante la mañana, antes de la apertura habitual, mientras participaba con otras dos menores y una trabajadora en una jornada de cuidado de animales.

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La Policía de Brandeburgo informó que la menor fue trasladada en helicóptero al Hospital de Trauma de Marzahn, en Berlín, para recibir tratamiento.

Las otras personas presentes no sufrieron lesiones físicas, aunque cuatro personas —entre ellas tres niñas— recibieron asistencia de emergencia psicológica, según comunicó el distrito de Teltow-Fläming.

La investigación analiza si existió negligencia

El incidente ocurrió durante una actividad infantil mientras el grupo realizaba tareas de suministro de agua en el recinto (Wildpark Johannismühle)

Daily Mail informó que las autoridades recibieron el aviso a las 9:30 de la mañana, cuando se informó que una niña había sido atacada y herida por uno o más animales. Más tarde, la Policía confirmó que el ataque se produjo dentro de un recinto y que el ejemplar involucrado fue un lobo.

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La investigación busca determinar las circunstancias en las que la niña y el resto del grupo accedieron al espacio donde se encontraban los animales y analiza si existió negligencia.

El distrito precisó que el hecho ocurrió en el contexto de una actividad contratada denominada “día de cuidador de animales para niños”. Según esa información, las menores acompañaban a una trabajadora durante la tarea de dar agua a los habitantes de este sitio cuando los lobos atacaron a una de ellas.

La empleada actuó con rapidez y evitó que las otras dos niñas fueran alcanzadas, de acuerdo con la comunicación oficial recogida por el medio local Tagesschau. La Policía mantiene entrevistas con testigos y no ha divulgado más detalles sobre la secuencia del incidente.

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El parque cerró y coopera con las autoridades

El distrito de Teltow-Fläming ordenó el cierre de las instalaciones hasta que los organismos competentes emitan una nueva autorización (Wildpark Johannismühle)

El parque Johannismühle, de gestión privada, se encuentra a unos 45 kilómetros al sur de Berlín. Fue fundado en 1997 y alberga cerca de 500 animales de unas 50 especies, entre ellos lobos grises, lobos polares, osos pardos y linces.

El distrito indicó que permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y que solo podrá reabrir cuando reciba la autorización de la autoridad competente. La medida se adoptó mientras continúan las diligencias policiales y administrativas.

De acuerdo con el medio local Der Tagesspiegel, la dirección del establecimiento afirmó que colaboraron con todas las autoridades. El parque añadió que no podía aportar más información por los procedimientos abiertos y expresó: “Lamentamos profundamente el incidente y brindamos todo nuestro apoyo a la familia afectada”.

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La investigación involucra a la autoridad local de conservación de la naturaleza y a la oficina veterinaria, organismos que intervienen en la autorización y supervisión del parque. El distrito señaló que las últimas inspecciones no habían detectado deficiencias relevantes para la seguridad ni problemas relacionados con el bienestar animal.

No hay conclusiones sobre responsabilidades

Las revisiones oficiales previas en el predio no detectaron anomalías vinculadas con la seguridad ni con el bienestar animal (Wildpark Johannismühle)

Las autoridades tampoco emitieron una evaluación técnica sobre el estado de salud o la conducta del lobo o de los lobos, que pudieron intervenir en el ataque. Esa determinación forma parte de las actuaciones que siguen en curso.

El establecimiento ofrece actividades en las que visitantes pueden acompañar a cuidadores y conocer animales fuera del horario ordinario. Según Bild, la información disponible en la página del parque menciona la posibilidad de visitar ejemplares elegidos y, en algunos casos, alimentar lobos bajo la supervisión de personal especializado.

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El caso permanece bajo investigación y no se informaron conclusiones sobre las causas del ataque ni sobre posibles responsabilidades. Las autoridades deberán establecer cómo se desarrolló la actividad dentro del recinto y qué medidas se aplicaban en el momento en que la niña fue herida.