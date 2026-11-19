Un tren anaranjado permanece detenido en el andén de una estación subterránea del Metro de la Ciudad de México mientras varios usuarios caminan por el pasillo. (Facebook: Metro CDMX)

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El colectivo CIMAC denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adscritos al Sistema de Transporte Colectivo (STC), de agredir a la periodista independiente Angelica Elizabeth Diaz Molina.

En su cuenta de X, el colectivo detalló que la agresión ocurrió el 4 de noviembre pasado, cuando la reportera realizaba un cobertura dentro de las instalaciones del Metro.

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De acuerdo con la misma información, lo elementos policiales la siguieron, la sometieron, intentaron detenerla bajo acusaciones infundadas y la golpearon en repetidas ocasiones.

La organización condenó la agresión y expresó su preocupación, señalando que estos hechos constituyen un nuevo episodio de violencia contra Elizabeth en el ejercicio de su labor, “a dos años de impunidad y revictimización institucional que ha recibido desde los hechos de represión y violencia del pasado septiembre del 2024 en Xochimilco”.

Según el colectivo, la agresión presuntamente pudo evitarse si el medio donde laboraba la reportera hubiera evaluado los riesgos de la cobertura; la organización expuso que la periodista acudió bajo la presión de su jefa inmediata, pese al peligro en las instalaciones.

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Resaltó que “tras lo ocurrido y ante la falta de empatía y corresponsabilidad de la empresa frente a su seguridad”, la periodista decidió dar por terminada la relación laboral y en ese proceso, además, identificó irregularidades en las condiciones de contratación.

Ante lo ocurrido, CIMAC y la Red Nacional de Periodistas exigieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y a la Secretaría de Gobierno abrir una investigación sobre los elementos policiales involucrados, identificar a los agresores y aplicar sanciones para evitar que el caso quede en la impunidad.

El pronunciamiento incluyó un llamado a las empresas periodísticas para que garanticen protocolos de seguridad en coberturas y cumplan compromisos laborales que dignifiquen la labor de las reporteras.

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¿Quién es Angélica Díaz Molina?

Angélica Elizabeth Díaz Molina es periodista independiente, defensora de derechos humanos y acompañante de casos de graves violaciones a derechos humanos en varios estados de México. Trabaja temas relacionados con desaparición, feminicidios, persecución política y defensa del territorio.

Ha colaborado con varias organizaciones de la sociedad civil, es fundadora y colaboradora activa del Sueña Dignidad, una colectiva de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y artistas, que acompañan casos de violaciones de derechos humanos.

Violencia contra periodistas

El estudio Contextos organizacionales de la violencia contra la prensa, realizado por las investigadoras Mireya Márquez Ramírez y Grisel Salazar Rebolledo de la Universidad Iberoamericana (IBERO), determina que las agresiones contra periodistas en México responden a factores organizacionales, como el alcance del medio, la jerarquía laboral y el esquema de contratación.

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La investigación expone que la prensa regional enfrenta la mayor incidencia de violencia en comparación con los medios nacionales o internacionales. Quienes laboran en esos entornos registran más amenazas directas, espionaje, hackeo de sitios web, allanamientos, usurpación de identidad y acciones legales.

El rango jerárquico también eleva la vulnerabilidad. Ocupar puestos directivos o definir la línea editorial incrementa el riesgo de sufrir acecho, intervención de comunicaciones e intimidaciones a familiares. Aun así, los ataques más habituales no son físicos: predominan las campañas de desprestigio, discursos de odio e insultos destinados a desacreditar a perfiles con alta visibilidad.

Por su parte, la precariedad y el pluriempleo aumentan la exposición a agresiones físicas y amenazas; quienes colaboran simultáneamente para varias empresas periodísticas o difunden en múltiples plataformas registran mayores niveles de peligro. Además, quienes laboran en redes sociales y agencias reportan un número superior de arrestos, mientras que los medios comunitarios presentan mayor fragilidad digital ante hackeos.

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El análisis ilustra este panorama con los recientes asesinatos del creador de contenido Manuel Alejandro Moreno Serna en Guerrero y de la directiva Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz.