Automedicación en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La automedicación continúa siendo una práctica frecuente en México, donde millones de personas recurren a medicamentos sin consultar previamente a un profesional de la salud.

Buscar síntomas en internet, utilizar remedios disponibles en casa o tomar fármacos recomendados por conocidos son algunas de las alternativas que pueden poner en riesgo el bienestar de quienes intentan aliviar algún malestar por cuenta propia.

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De acuerdo con un análisis de México Evalúa, durante 2024 alrededor de 16 millones de personas recurrieron a esta práctica. A su vez, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) estima que ocho de cada diez mexicanos realizan algún tipo de automedicación irresponsable, una situación que puede tener consecuencias tanto individuales como para los servicios sanitarios.

Ante este panorama, especialistas hicieron un llamado a evitar el consumo de medicamentos sin supervisión médica, especialmente durante la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, que se conmemora del 18 al 24 de noviembre.

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La advertencia cobra relevancia debido a que el uso inadecuado de ciertos tratamientos puede favorecer la resistencia antimicrobiana y complicar la atención de distintas enfermedades.

¿Qué riesgos tiene tomar medicamentos sin consultar a un médico?

La automedicación puede ocasionar efectos adversos incluso cuando se utilizan fármacos de venta libre. Entre las posibles consecuencias se encuentran las reacciones alérgicas, los efectos secundarios graves y las intoxicaciones, particularmente cuando se consumen cantidades superiores a las indicadas o se combinan diferentes productos.

También existen riesgos para quienes viven con padecimientos previos, como hipertensión, diabetes o enfermedades renales, debido a que algunos componentes pueden resultar perjudiciales para su condición.

Sandra Hernández Cabañas, médica internista y ganadora de los Doctoralia Awards 2026, señaló que tratar un malestar sin conocer su origen puede llevar a ignorar señales importantes o utilizar sustancias que no corresponden al problema de salud. Destacó que no todas las infecciones necesitan antibióticos y que una valoración profesional permite determinar cuándo son necesarios y establecer el tratamiento apropiado.

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Una infografía detalla que el ochenta por ciento de los mexicanos recurre a la automedicación y expone los riesgos sanitarios según estimaciones de la AMIIF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resistencia antimicrobiana: una consecuencia del uso inadecuado de medicamentos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la resistencia antimicrobiana aparece cuando microorganismos, como las bacterias, desarrollan mecanismos para sobrevivir a los medicamentos destinados a combatirlos. Es decir, no es el cuerpo humano el que se vuelve resistente, sino los microorganismos.

Este fenómeno dificulta atender infecciones, incluso aquellas que anteriormente podían tratarse con mayor facilidad. Además, reduce las alternativas terapéuticas, incrementa el riesgo de hospitalización y puede elevar la mortalidad.

Tecnología puede facilitar el acceso a consultas médicas

Frente a las dificultades para obtener orientación profesional, las herramientas digitales representan una alternativa para acercar a pacientes y especialistas. En México, más de 65% de las personas utiliza plataformas digitales para buscar médicos, mientras que la inteligencia artificial ocupa el tercer lugar entre las fuentes consultadas para resolver dudas de salud.

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Eduardo Lemus, director de Marketing de Doctoralia México, señaló que la tecnología puede contribuir a reducir las barreras de acceso y ayudar a encontrar profesionales adecuados.

Consultar información en internet no sustituye un diagnóstico ni una revisión médica. Por ello, los especialistas recomiendan acudir con un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento y utilizar los medicamentos de manera responsable.