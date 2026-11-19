Clara Brugada lamentó los hechos

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Contraloría capitalina investigar el accidente en el que un motociclista murió tras caer en un bache ubicado en avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza.

“No hay palabras capaces para aliviar una pérdida irreparable”, declaró la mandataria, luego de que el video del accidente se viralizara en redes sociales, generando indignación y comentarios entre los usuarios.

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Brugada sostuvo que el caso “no puede quedar sin investigación exhaustiva y sin respuestas”. Expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene acompañamiento para la familia.

Roger Ángel, de 39 años de edad, viajaba en motocicleta junto a su hijo de 15 años para llevarlo a la escuela, sin embargo, luego de rebasar a un automóvil, cayeron sobre un socavón, perdió el equilibrio y ambos salieron proyectados contra un árbol. Roger Ángel falleció en el lugar, mientras su hijo resultó herido y fue trasladado al Hospital General de Zona Núm. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Iztacalco.

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Tras los hechos, planteó que las autoridades deben determinar si existen responsabilidades y, de acreditarse, aplicar las consecuencias correspondientes.

La jefa de Gobierno indicó que la familia “merece conocer la verdad” y que la sociedad requiere una explicación sobre lo ocurrido. Añadió que su administración dará seguimiento a las indagatorias con respeto a la autonomía de las instituciones involucradas.

Clara Brugada lamentó los hechos (@GobCDMX)

La Fiscalía y la Contraloría deben esclarecer las causas del accidente

Brugada pidió a la Fiscalía capitalina y a la Contraloría investigar las condiciones que provocaron el accidente. La solicitud incluye una revisión de las posibles omisiones y de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de los hechos.

“Cualquier responsabilidad que se acredite debe tener consecuencias”, señaló la mandataria. También demandó que se deslinden las responsabilidades pertinentes para garantizar la reparación integral del daño a la familia del motociclista fallecido.

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El Gobierno de la Ciudad de México informó, en una tarjeta emitida este 19 de noviembre de 2026, que personal capitalino se reunió con familiares de la víctima para ofrecer atención, asesoría y acompañamiento permanente.

La administración añadió que la Secretaría de Salud Pública también da seguimiento médico al adolescente que resultó lesionado durante los hechos. De acuerdo con la valoración inicial, el joven no presenta heridas de gravedad.

SEGIAGUA atribuye el socavón a la ruptura de una tubería de drenaje

Un dictamen técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), relaciona la formación del socavón con la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro. El documento precisa que la dependencia realiza revisiones junto con la alcaldía Venustiano Carranza para determinar las condiciones de la infraestructura en el punto donde ocurrió el accidente.

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(Clara Brugada Molina )

El Gobierno de la Ciudad de México sostiene que revisó los registros de la línea H2O de SEGIAGUA y del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, SUAC, sin encontrar reportes relacionados con el sitio donde se formó el socavón.

Ese dato formará parte de los elementos que deberán ser contrastados durante la investigación. La Fiscalía realiza los peritajes correspondientes para establecer cómo se originó el hundimiento y si hubo fallas en la detección, atención o mantenimiento de la red de drenaje.

La Contraloría también deberá revisar la actuación de las autoridades que tengan competencia en la zona, de acuerdo con la petición planteada por Brugada. La mandataria señala que no debe haber excepciones en caso de que las investigaciones encuentren responsabilidades.

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La administración capitalina reiteró que espera el esclarecimiento de los hechos y la garantía de reparación integral del daño para los familiares de la víctima. El seguimiento institucional contempla tanto la atención a la familia como los resultados de los dictámenes técnicos y de la carpeta de investigación.