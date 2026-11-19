La diputada Lorena de la Garza y el gobernador Samuel García figuran en torno a acusaciones sobre el manejo de fondos en Nuevo León. (X (@lorenadelagarza) | Facebook: Samuel García)

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La diputada independiente de Nuevo León Lorena de la Garza salió a señalar presuntos desvíos millonarios en el gobierno de Samuel García, después de que un video la colocara en el centro de una polémica ambiental por la fumigación de mariposas monarca en un parque de Monterrey. Sus declaraciones coincidieron con la comparecencia del auditor superior estatal Alejandro Reynoso Gil ante el Congreso local el 17 de noviembre de 2026.

La auditoría identificó que 23.2 millones de pesos pagados al proveedor de alimentos del DIF estatal habrían transitado, en ocho días, por cinco empresas filiales hasta llegar a un despacho jurídico fundado por un funcionario de alto nivel. El auditor también reportó 786 depósitos por mil 696.6 millones de pesos de proveedores gubernamentales hacia esa misma firma.

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La fumigación que convirtió a De la Garza en blanco de críticas

El 16 de noviembre, comenzó a circular en redes sociales un video en el que personal contratado por la legisladora aplicaba sustancias químicas sobre árboles en el parque de la iglesia Natividad, en la zona sur de Monterrey, mientras mariposas monarca sobrevolaban el lugar. Los trabajos se realizaron como preparativo para una jornada de vacunación organizada por De la Garza.

Video grabado en un parque público donde se documentan labores de fumigación asociadas a la diputada Lorena de la Garza. En el sitio se observan lonas con su imagen y logotipo de partidos políticos, vehículos de trabajo y personal efectuando aspersiones en zonas arboladas que sirven de refugio a ejemplares de mariposa monarca.

La diputada reconoció el error públicamente y ofreció disculpas a través de su cuenta de Instagram. Aseguró que, al enterarse de lo ocurrido, ordenó suspender la fumigación. Sin embargo, una petición en Change.org exige que sea destituida de su cargo mientras las autoridades ambientales la investigan.

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“Yo no robo, yo no triangulo recursos”

En ese contexto, De la Garza tomó la palabra para hablar de los hallazgos de la auditoría. “Fue un error, pero di la cara, porque yo no soy como ellos. Yo no robo, yo no agredo, yo no triangulo recursos”, dijo la legisladora en un video publicado desde su cuenta oficial en ‘X’.

Mediante un video difundido en redes sociales, una servidora pública responde a señalamientos personales y expone presuntas anomalías reportadas por la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación respecto al manejo de recursos públicos en dependencias de Nuevo León.

Señaló que el Estado no puede aclarar más de 59 mil millones de pesos y que, en medicamentos oncológicos, 18 de cada 100 pesos pagados por el gobierno habrían terminado en el despacho del hermano del secretario general de gobierno, Miguel Flores, sin que la auditoría encontrara documentos que acrediten la entrega de los medicamentos.

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El chayote facturado a 300 pesos cuando vale 18

Reynoso Gil, por su parte, expuso que la revisión de precios del DIF identificó que el “chayote” fue facturado a 300 pesos por kilogramo, frente a una referencia de mayoreo de aproximadamente 18 pesos (diferencia de 282 pesos por kilo). De la Garza retomó el dato: “En el DIF de Mariana, el chayote se facturó a trescientos pesos el kilo, cuando en el súper cuesta veinticinco”.

Presentación ante el Congreso del Estado de Nuevo León sobre los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública. El informe expone presuntas irregularidades en el DIF estatal, señalando sobrecostos en la adquisición de alimentos, transferencias de recursos a través de empresas filiales hacia un despacho jurídico y pagos a personal en nómina vinculados a empresas privadas.

La fiscalización también detectó una empresa clasificada como “todóloga” que habría facturado al mismo tiempo remodelaciones en el centro Capullos y Fabriles, construcción de instalaciones y ropa interior para niñas. Además, encontró en la nómina del DIF a cuatro servidores públicos vinculados a empresas relacionadas con personas políticamente expuestas.

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La ASF ya había denunciado triangulaciones ante la Fiscalía federal

Los hallazgos estatales se suman a los que la Auditoría Superior de la Federación presentó el 30 de octubre ante la Cámara de Diputados, donde identificó transferencias por al menos 728.13 millones de pesos al mismo despacho jurídico. Según El Imparcial, la firma señalada es Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), relacionada con García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

El auditor Reynoso Gil no mencionó por nombre al gobernador ni al despacho durante su comparecencia. Las autoridades competentes determinarán las responsabilidades con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, precisó.