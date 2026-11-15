Agenda deportiva en México: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming HOY domingo 15 de noviembre

La agenda de futbol de este domingo 15 de noviembre de 2026 reúne partidos de la UEFA Nations League, la Liga MX Femenil, la Liga de Expansión MX, la Championship de España y las ligas de Uruguay e Inglaterra, con transmisiones en televisión de paga y plataformas digitales.
La cartelera arranca desde las 07:00 horas con el duelo entre CD Tenerife y AD Ceuta, dentro de LaLiga Hypermotion. El encuentro se transmite por Sky Sports e izzi.
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El amistoso de leyendas entre Ajax Legends y FC Barcelona Legends sigue a las 07:30 horas. El partido tiene transmisión gratuita mediante YouTube.
Liga de Expansión MX y Liga MX Femenil cierran la jornada
La actividad de clubes mexicanos comienza a las 12:00 horas en la Liga de Expansión MX. Leones Negros de la UdeG enfrenta a Atlético Morelia con transmisión de AYM Sports, Disney+ y ESPN 2.
La Liga MX Femenil presenta dos partidos nocturnos. Monterrey Femenil recibe a Pachuca Femenil a las 19:00 horas. El duelo se podrá ver por Nu9ve, ViX, la señal de la Liga BBVA en YouTube y TikTok.
Toluca Femenil y América Femenil cierran el día a las 21:15 horas. Nu9ve, ViX, YouTube y TikTok transmiten el encuentro.
Los horarios corresponden al centro de México. Las plataformas pueden requerir suscripción para acceder a las señales de Sky Sports, izzi, FOX One, Disney+, ViX y ESPN.
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La Nations League concentra siete partidos durante la mañana y la tarde
Por otra parte, la UEFA Nations League abre su jornada a las 08:00 horas con Letonia ante Armenia y Chipre frente a Montenegro. Ambos partidos se podrán seguir por Sky Sports e izzi.
A las 11:00 horas se disputan los encuentros Finlandia contra San Marino y Bielorrusia ante Albania. Sky Sports e izzi también tienen los derechos de transmisión de esos duelos.
La actividad continúa a las 13:45 horas con cuatro partidos programados de forma simultánea: España recibe a Inglaterra, Bélgica enfrenta a Italia, Francia juega ante Turquía y Croacia se mide con República Checa. Los cuatro compromisos se podrán seguir por Sky Sports e izzi.
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NFL y NBA
La agenda de la NFL para este domingo 15 de noviembre comienza a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, con siete partidos en horario simultáneo. Carolina Panthers enfrenta a New Orleans Saints, Kansas City Chiefs juega ante Atlanta Falcons y Minnesota Vikings se mide con Green Bay Packers.
A la misma hora, Miami Dolphins recibe a Indianapolis Colts, Buffalo Bills enfrenta a New York Jets, Houston Texans juega contra Cleveland Browns y Jacksonville Jaguars se encuentra con Tennessee Titans. Las transmisiones se reparten entre Nu9ve, ViX Premium, FOX, FOX One, FOX+, TUDN Blitz, DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
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New England Patriots enfrenta a Detroit Lions a las 12:30 horas, con señal de Disney+ y ESPN. Más tarde, Seattle Seahawks juega ante Las Vegas Raiders y Los Angeles Rams se mide con Arizona Cardinals; ambos partidos inician a las 15:05 horas y se transmiten por FOX+ y FOX One.
San Francisco 49ers enfrenta a Dallas Cowboys a las 15:25 horas por Nu9ve y ViX Premium. La jornada concluye con Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals a las 19:20 horas, partido disponible mediante Disney+ y ESPN.
En la NBA, Phoenix Suns enfrenta a Los Angeles Lakers a las 15:00 horas, seguido por Los Angeles Clippers ante Charlotte Hornets a las 15:30 horas. Los dos juegos están programados por NBA League Pass.
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Utah Jazz se mide con San Antonio Spurs a las 16:00 horas, mientras Boston Celtics enfrenta a Dallas Mavericks a las 17:00 horas por Prime Video. Toronto Raptors contra New York Knicks también comienza a las 17:00 horas y se puede seguir mediante NBA League Pass.
La cartelera continúa con Washington Wizards ante Houston Rockets a las 18:00 horas, Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks a las 19:00 horas y Sacramento Kings frente a Oklahoma City Thunder a las 20:00 horas. Los tres encuentros se transmiten por NBA League Pass.
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