Colombia

La madre de alias “Primo Gay” defiende al cabecilla capturado en Antioquia: “Eres un guerrero”

La mujer, identificada como Doris López, publicó en TikTok un mensaje de apoyo y cuestionó que usuarios calificaran de "criminal" al señalado jefe armado del Clan del Golfo

Captura alias Primo Gay
Los informes de inteligencia militar detallan que Uñates López militó en el ELN, formó parte de las disidencias de las Farc y luego pactó nexos con el Clan del Golfo. (Ejército Nacional de Colombia)
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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, uno de los cabecillas más buscados por las autoridades en el norte y noreste del departamento de Antioquia.

El operativo se produjo el sábado 14 de noviembre de 2026, en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, en el norte antioqueño. La acción contó con apoyo del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

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En el procedimiento fue detenido otro hombre, cuya identidad y situación judicial no han sido divulgadas. Durante la operación incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición.

La detención de este líder armado generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana, donde se exaltó la labor de los uniformados para dar con el paradero de este sujeto. Sin embargo, en redes sociales se difundió un comentario que llamó la atención de los internautas.

Se trata de Doris López, que sería la madre del detenido, y que, por medio de su cuenta de TikTok, se refirió a la caída de su hijo con un mensaje de respaldo y solidaridad.

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Post Madre de alias Primo Gay
Doris López, madre de alias Primo Gay, publicó un mensaje de respaldo a su hijo a través de la red social TikTok tras el operativo judicial. (Captura de pantalla TikTok)

“Mi niño, eres un guerrero y ahí estoy para ti, en las buenas y en las malas. Dios nos ayuda a salir de todo esto. Te amo mucho”, comentó López, en una publicación con una fotografía del operativo. Al final del texto, la mujer escribió “Game over”, una expresión en inglés que equivale a “fin del juego”.

La publicación de Doris López también generó una oleada de mensajes en esa red social, con usuarios que discutieron el respaldo de la madre al señalado cabecilla y los hechos criminales que las autoridades le atribuyen. Sin embargo, hubo otros que extendieron su respaldo a “Primo Gay”.

Una de ellas fue la usuaria identificada como DALI, que sería la esposa del hoy detenido, quien expresó su acompañamiento ante su situación familiar. “Martika sabes que estaré para ti y que yo te cuidaré mucho y a nuestro niño o que el mundo le duela es el papá de mi hijo y aunque les duela siempre estaré para ti mi Martika (sic)”, declaró.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La esposa de alias Primo Gay también se refirió a su captura (Captura de Pantalla Tiktok)

Ante ello, Doris López volvió a pronunciarse al responder su comentario en la plataforma. “Nadie es Dios para juzgar”, escribió antes de cuestionar a quienes, según sostuvo, califican a su hijo de criminal sin conocerlo. En el mismo mensaje afirmó que muchas personas “solo juzgan por lo que oyen” y lanzó críticas contra funcionarios del Gobierno.

“Solo los tratan de criminales y ilegales porque no esconden lo que hacen, como muchos funcionarios del Gobierno que tiran la piedra y esconden la mano, manada de corruptos”, manifestó.

Uñates López era señalado como principal cabecilla de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, aunque reportes de inteligencia indicaban que después habría buscado una alianza con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Por su ubicación, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

El historial delictivo de alias Primo Gay incluye homicidios, extorsión y alianzas con otros jefes armados - crédito X
Las autoridades investigan la presunta responsabilidad de alias Primo Gay en el derribo de un helicóptero policial en Amalfi y en el homicidio del periodista Mateo Pérez. (crédito Captura de Pantalla X/Ministerio de Defensa)

¿Quién es alias Primo Gay?

De acuerdo con los informes de inteligencia militar, Néider Yesid Uñates López, de 24 años, inició su recorrido en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego pasó a las disidencias de las Farc en 2018 y ascendió dentro de estructuras asociadas al Bloque Magdalena Medio. Posteriormente habría salido del Frente 36, ligado a alias Calarcá, tras disputas internas y se habría acercado al Clan del Golfo en agosto de 2026.

El detenido tenía una orden judicial por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones. Las investigaciones también lo vinculan de manera preliminar con extorsiones a comerciantes, ganaderos, mineros y contratistas de Hidroituango; desplazamientos forzados; minería ilegal; reclutamiento de menores y ataques con explosivos y drones.

El Ministerio de Defensa de Colombia ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos por información sobre el cabecilla armado. (crédito Ministerio de Defensa de Colombia)
El Ministerio de Defensa de Colombia ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos por información sobre el cabecilla armado. (crédito Ministerio de Defensa de Colombia)

Entre los hechos que le atribuyen figura la presunta participación en el derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi en 2025, ataque en el que murieron 13 policías. Asimismo, es investigado por ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Anorí, Briceño y San Andrés de Cuerquia, la desaparición del líder social Didier Humberto Agudelo en 2020 y el asesinato del periodista Mateo Pérez, señalamientos que deberán avanzar en la justicia.

Las autoridades también lo relacionan con la instalación de campos minados, atentados contra infraestructura y maquinaria, y acciones contra torres de energía en Medellín. En marzo de 2026, Uñates López había escapado herido de un bombardeo y una operación militar en la vereda La Palestina, en Briceño.

Federico Gutiérrez se pronuncia sobre la captura de alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc (@FicoGutierrez/X)

Reacción de las autoridades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la captura y calificó a alias Primo Gay como “uno de los peores bandidos de Antioquia y de Colombia”. El mandatario destacó la intervención de la fuerza pública y afirmó que el detenido tuvo cercanía con alias Calarcá antes de su presunto paso al Clan del Golfo. “Que todos vayan cayendo uno a uno”, señaló en un mensaje divulgado tras el operativo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo que Uñates López fue uno de los criminales más buscados del departamento y pidió a Estados Unidos que solicite su extradición.

El mandatario le atribuyó extorsiones, homicidios, desplazamientos y la participación en el ataque contra el helicóptero en el que murieron 13 policías. “El que las hace, las paga”, afirmó en su pronunciamiento.

Andrés Julián Rendón confirmó la captura de Néider Yesid Uñates López y señaló al detenido de participar en el derribamiento de un helicóptero Black Hawk y el asesinato del periodista Mateo Pérez (@AndresJRendonCY/X)

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Briceño reforzar las medidas de prevención y protección para la población civil. La entidad advirtió que la detención no elimina por sí sola los riesgos para las comunidades, expuestas a confrontaciones entre grupos armados y a posibles retaliaciones.

La Defensoría pidió implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, fortalecer la protección a liderazgos comunitarios y prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. También solicitó medidas frente a minas antipersonal, artefactos explosivos, desplazamientos y confinamientos que afectan a familias campesinas de Briceño.

La Defensoría del Pueblo pidió a los gobiernos nacional y local reforzar la protección de la población civil en Briceño frente a posibles retaliaciones armadas. (Defensoría del Pueblo)
La Defensoría del Pueblo pidió a los gobiernos nacional y local reforzar la protección de la población civil en Briceño frente a posibles retaliaciones armadas. (Defensoría del Pueblo)

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