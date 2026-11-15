Thalía agradeció la invitación de Karol G a compartir escenario durante su gira 'Viajando por el mundo Tropitour'

Karol G y Shakira compartieron en el escenario en Ciudad de México durante su paso con el 'Viajando por el mundo Tropitour' (@thalia/X)

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Thalía agradeció a Karol G la invitación a su concierto en la Ciudad de México con un extenso mensaje en su cuenta de X que abarcó desde el afecto personal hasta el detalle de las guitarras que confeccionó como regalo.

“Mi Karol G hermosa, gracias por invitarme a cantar contigo ayer. Qué maravilloso compartir este momento tan especial en mi amado México”, escribió la cantante mexicana al día siguiente de la presentación.

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En el mismo texto, describió el vínculo que siente con la colombiana: “Como te he dicho antes, tú eres para mí como esa hermanita chica que amo ver triunfar y alcanzar todos sus sueños. Te quiero tanto. Y a tu mamá, papá y hermana, qué rico abrazarlos”.

La publicación también incluyó un párrafo dedicado a las guitarras decoradas a mano que entregó durante el show: “¡Qué alegría que te gustaron las guitarritas Thaliescas! Las hice con mucho amor. Hermosuras, ustedes que llevaban días viendo el proceso... ya saben para quién eran”. Cerró con una frase que el estadio ya había coreado horas antes: “Hermana, ya eres mexicana”.

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Este fue el mensaje de agradecimiento de Thalía tras compartir el escenario con Karol G en México durante su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' (@thalia/X)

Thalía volvió a un escenario capitalino después de diez años

La noche del viernes 13 de noviembre, Karol G reunió a cerca de 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México durante la primera de tres presentaciones de su gira Viajando por el mundo, Tropitour, y convirtió el encuentro con su ídola de infancia en uno de los momentos más recordados de la velada.

Y es que, de acuerdo con medios internacionales, la mexicana no se presentaba en la capital del país desde hacía una década.

Antes de recibir a la mexicana en el escenario, la colombiana proyectó en las pantallas del recinto un video de su infancia —incluido en su documental para Netflix— en el que una joven Karol G declaraba que Thalía era su artista favorita y mencionaba Piel morena como una de sus canciones predilectas. La proyección funcionó como presentación y como contexto: lo que vino después fue la materialización de ese deseo de infancia.

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Thalía regresó a cantar en Ciudad de México invitada por Karol G (@SoyOscarGM_/ X)

Karol G y Thalía cantaron juntas “Piel morena”, “Amor a la mexicana” y “A quién le importa”

Thalía apareció sobre el escenario con un atuendo dorado decorado con figuras de guitarras bordadas —una reinterpretación del bustier que usó durante la promoción de Amor a la mexicana en 1997— mientras Karol G lucía un traje blanco de corte charro con los colores de la bandera mexicana, acompañada por músicos de mariachi y bailarines con sombreros negros.

Juntas entonaron Amor a la mexicana, Piel morena y A quién le importa ante las 65 mil personas que colmaron el recinto de Iztacalco.

Al terminar su participación, Thalía se dirigió al público y elogió a la colombiana: “Por fin creciste, hermanita pequeña, ya eres mexicana”, cerró la mexicana antes de que ambas se abrazaran en el escenario.

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Karol G proyectó un video de su infancia en el que confesaba que era fan de Thalía y que soñaba con convertirse en cantante como ella, antes de recibirla en el escenario del Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla @eligteam/ X)

La aparición generó tanto aplausos como críticas en redes sociales

El dueto no tardó en circular en plataformas digitales. Mientras una parte del público celebró el encuentro entre dos generaciones del pop latino, otra señaló problemas de afinación, falta de sincronía en el baile y cuestionó el vestuario de Thalía. Ninguna de las dos artistas respondió públicamente a los comentarios.

Con la primera función completada, Karol G tiene pendientes dos presentaciones más en el Estadio GNP Seguros después de la que realizó el sábado 14, en la que tuvo como invitada a Belinda, y el domingo 15 de noviembre, ambas con localidades agotadas.

Las tres noches capitalinas se suman a las fechas que la intérprete ofreció previamente en el Estadio BBVA de Monterrey y, según datos de Ticketmaster, más de 1.2 millones de personas ingresaron al portal en busca de boletos para su gira. El espectáculo se extenderá hacia Centro y Sudamérica una vez concluidas las funciones en la capital mexicana.

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