Colombia

Thalía agradeció la invitación de Karol G a compartir escenario durante su gira 'Viajando por el mundo Tropitour'

La estrella colombiana cumplió un sueño de infancia al recibir a su ídola en un estadio capitalino, donde compartieron "Piel morena", "Amor a la mexicana" y "A quién le importa"

Dos mujeres vestidas con trajes brillantes cantan en un escenario rodeadas por bailarines con sombreros negros de ala ancha
Karol G y Shakira compartieron en el escenario en Ciudad de México durante su paso con el 'Viajando por el mundo Tropitour' (@thalia/X)
Guardar

Thalía agradeció a Karol G la invitación a su concierto en la Ciudad de México con un extenso mensaje en su cuenta de X que abarcó desde el afecto personal hasta el detalle de las guitarras que confeccionó como regalo.

“Mi Karol G hermosa, gracias por invitarme a cantar contigo ayer. Qué maravilloso compartir este momento tan especial en mi amado México”, escribió la cantante mexicana al día siguiente de la presentación.

PUBLICIDAD

En el mismo texto, describió el vínculo que siente con la colombiana: “Como te he dicho antes, tú eres para mí como esa hermanita chica que amo ver triunfar y alcanzar todos sus sueños. Te quiero tanto. Y a tu mamá, papá y hermana, qué rico abrazarlos”.

La publicación también incluyó un párrafo dedicado a las guitarras decoradas a mano que entregó durante el show: “¡Qué alegría que te gustaron las guitarritas Thaliescas! Las hice con mucho amor. Hermosuras, ustedes que llevaban días viendo el proceso... ya saben para quién eran”. Cerró con una frase que el estadio ya había coreado horas antes: “Hermana, ya eres mexicana”.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación de texto acompañada por dos fotografías de dos mujeres sobre un escenario con micrófonos
Este fue el mensaje de agradecimiento de Thalía tras compartir el escenario con Karol G en México durante su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' (@thalia/X)

Thalía volvió a un escenario capitalino después de diez años

La noche del viernes 13 de noviembre, Karol G reunió a cerca de 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México durante la primera de tres presentaciones de su gira Viajando por el mundo, Tropitour, y convirtió el encuentro con su ídola de infancia en uno de los momentos más recordados de la velada.

Y es que, de acuerdo con medios internacionales, la mexicana no se presentaba en la capital del país desde hacía una década.

Antes de recibir a la mexicana en el escenario, la colombiana proyectó en las pantallas del recinto un video de su infancia —incluido en su documental para Netflix— en el que una joven Karol G declaraba que Thalía era su artista favorita y mencionaba Piel morena como una de sus canciones predilectas. La proyección funcionó como presentación y como contexto: lo que vino después fue la materialización de ese deseo de infancia.

Thalía regresó a cantar en Ciudad de México invitada por Karol G (@SoyOscarGM_/ X)
Thalía regresó a cantar en Ciudad de México invitada por Karol G (@SoyOscarGM_/ X)

Karol G y Thalía cantaron juntas “Piel morena”, “Amor a la mexicana” y “A quién le importa”

Thalía apareció sobre el escenario con un atuendo dorado decorado con figuras de guitarras bordadas —una reinterpretación del bustier que usó durante la promoción de Amor a la mexicana en 1997— mientras Karol G lucía un traje blanco de corte charro con los colores de la bandera mexicana, acompañada por músicos de mariachi y bailarines con sombreros negros.

Juntas entonaron Amor a la mexicana, Piel morena y A quién le importa ante las 65 mil personas que colmaron el recinto de Iztacalco.

Al terminar su participación, Thalía se dirigió al público y elogió a la colombiana: “Por fin creciste, hermanita pequeña, ya eres mexicana”, cerró la mexicana antes de que ambas se abrazaran en el escenario.

Karol G proyectó un video de su infancia en el que confesaba que era fan de Thalía y que soñaba con convertirse en cantante como ella, antes de recibirla en el escenario del Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla @eligteam/ X)
Karol G proyectó un video de su infancia en el que confesaba que era fan de Thalía y que soñaba con convertirse en cantante como ella, antes de recibirla en el escenario del Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla @eligteam/ X)

La aparición generó tanto aplausos como críticas en redes sociales

El dueto no tardó en circular en plataformas digitales. Mientras una parte del público celebró el encuentro entre dos generaciones del pop latino, otra señaló problemas de afinación, falta de sincronía en el baile y cuestionó el vestuario de Thalía. Ninguna de las dos artistas respondió públicamente a los comentarios.

Con la primera función completada, Karol G tiene pendientes dos presentaciones más en el Estadio GNP Seguros después de la que realizó el sábado 14, en la que tuvo como invitada a Belinda, y el domingo 15 de noviembre, ambas con localidades agotadas.

Las tres noches capitalinas se suman a las fechas que la intérprete ofreció previamente en el Estadio BBVA de Monterrey y, según datos de Ticketmaster, más de 1.2 millones de personas ingresaron al portal en busca de boletos para su gira. El espectáculo se extenderá hacia Centro y Sudamérica una vez concluidas las funciones en la capital mexicana.

Temas Relacionados

Karol GThalíaViajando por el mundo TropitourBichotaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendio de yate en Cartagena: 13 personas son rescatadas tras abandonar la embarcación

La evacuación se produjo después de que el responsable de la embarcación percibiera un olor extraño y confirmara la emergencia durante la navegación

Incendio de yate en Cartagena: 13 personas son rescatadas tras abandonar la embarcación

Aida Victoria Merlano y su mejor amigo ironizan la derrota de El Agropecuario en 'Stream Fighters 5'

La barranquillera compartió una historia que sus seguidores asociaron con Juan David Tejada, en un contexto marcado por sus denuncias de presunta violencia psicológica y económica durante el embarazo de su hijo Emiliano

Aida Victoria Merlano y su mejor amigo ironizan la derrota de El Agropecuario en 'Stream Fighters 5'

El Ejército destruyó un laboratorio de pasta base de coca en El Charco, Nariño

La operación permitió encontrar 340 kilogramos de hoja de coca picada, 242 galones de insumos líquidos y 690 kilogramos de sustancias sólidas

El Ejército destruyó un laboratorio de pasta base de coca en El Charco, Nariño

Así está el panamorama en Bogotá para atender la salud mental: el riesgo, la responsabilidad penal y la oferta hospitalaria

Infobae Colombia investigó cómo los diagnósticos, el consumo de sustancias y las decisiones de los cuidadores pueden influir en procesos penales sin determinar automáticamente la responsabilidad

Así está el panamorama en Bogotá para atender la salud mental: el riesgo, la responsabilidad penal y la oferta hospitalaria

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 15 de noviembre

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 15 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano y su mejor amigo ironizan la derrota de El Agropecuario en 'Stream Fighters 5'

Aida Victoria Merlano y su mejor amigo ironizan la derrota de El Agropecuario en 'Stream Fighters 5'

Resultados de ‘Stream Fighters 5′: así quedaron las peleas de boxeo y el duelo de robots de Westcol y Blessd en el Coliseo Medplus

‘El Agropecuario’ perdió en apenas cinco segundos en Stream Fighters 5: Lina Tejeiro se despachó por el resultado

Gorillaz en Colombia: este sería el setlist de la agrupación británica en el Coliseo Medplus

Shakira celebra 25 años de ‘Laundry Service’ con una reedición en vinilo y nuevas versiones

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron