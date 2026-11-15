Gustavo Petro respondió al informe que lo señala como supuesto cómplice del fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela: “Elecciones con bloqueo”

El pronunciamiento de Gustavo Petro en respuesta al informe de centro de análisis estadounidense fue en su cuenta oficial de X (Presidencia)

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Un informe del Miranda Center for Democracy, un centro de estudios con sede en Estados Unidos, planteó que la posición adoptada por el entonces presidente colombiano Gustavo Petro frente a Venezuela ayudó a atenuar las consecuencias diplomáticas del presunto fraude electoral atribuido al régimen de Nicolás Maduro después de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y aseguró que intentó alcanzar un acuerdo con Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, capturado en ese país, para garantizar elecciones libres en Venezuela sin un bloqueo económico.

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Según el exmandatario colombiano, en Venezuela hubo elecciones bajo presuntos bloqueos y medidas que calificó de antidemocráticas.

Gustavo Petro aseguró que en Venezuela hubo elecciones bajo presuntos bloqueos y medidas que calificó de antidemocráticas (@petrogustavo/X)

“Intenté con Biden y Maduro lograr elecciones libres sin bloqueo económico en Venezuela. Lo que hubo fue elecciones con bloqueo y medidas antidemocráticas internas, lo contrario de lo que propuse”, expresó.

Gustavo Petro cuestionó si es posible realizar elecciones libres cuando, según afirmó, se impide la participación de ciertos candidatos.

“O es que un pueblo vota libremente cuando se le dice que el que tiene la comida bloqueada para el pueblo venezolano puede quitarle la comida si los resultados son adversos a los que quiere el bloqueador del alimentos?, o ¿puede haber elecciones libres cuando se impide que candidatos que puedan participar?“, afirmó.

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Gustavo Petro cuestionó si es posible realizar elecciones libres cuando, según afirmó, se impide la participación de ciertos candidatos (Catalina Olaya/Colprensa)

El expresidente colombiano insistió en que no hubo elecciones libres ni en Venezuela ni en Colombia. Petro recordó la denuncia del congresista Duvalier Sánchez, quien alertó sobre presuntas granjas de bots y manipulación digital en el Valle del Cauca.

“Coerción es el nombre común para Venezuela y Colombia. Bots o perfiles falsos generados por millones en las máquinas informáticas, o miles de seres humanos pagados, como demostró el congresista Duvalier, para convertirlos en calumniadores concentrados en bodegas en el Valle del Cauca, para ejercer coerción sobre el electorado, delito explícito en el código penal”, expresó.

Gustavo Petro se refirió a Carlos Suárez, jefe de campaña de Abelardo de la Espriella y actual presidente de Ecopetrol. El exmandatario lo calificó de “mafioso de la CIA” y sostuvo que su función es impulsar la privatización de Ecopetrol.

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“Uno de los organizadores abelardistas de la coerción pagada en las elecciones colombianas fue asesinado días después y, el otro, fue nominado por Abelardo, presidente de la junta de Ecopetrol, el señor Carlos Suárez, militante de las causas de Cerimedo, mafioso de la CIA, y de Negre (sic). Su función ahora será propiciar la privatización de Ecopetrol”, indicó.

El expresidente aseguró que Venezuela necesita elecciones de verdad sin bloqueos y con garantías de todas las partes. Según Petro, Colombia necesita reformar su norma electoral, cumpliendo, según él, la sentencia del Consejo de Estado de 2018.

“Venezuela necesita elección de verdad libres sin bloqueo y con garantías para todos y todas. Colombia necesita restablecer la constitución de 1991, reformar su norma electoral cumpliendo la sentencia del Consejo de Estado del 2018 que lo ordena”, indicó.

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Gustavo Petro finalizó su publicación en la red social X afirmando que hubo una supuesta coerción electoral generalizada desde el extranjero en Venezuela y Colombia, mencionando nuevamente a los hermanos Bautista y el contrato para la producción de pasaportes.

Gustavo Petro aseguró que Colombia necesita reformar su norma electoral, cumpliendo, según él, la sentencia del Consejo de Estado de 2018 (@petrogustavo/X)

“Coerción electoral generalizada desde el extranjero hubo en Venezuela, y coerción generalizada desde el extranjero hubo en Colombia que, además, sumo el fraude algorítmico que permitieron los hermanos Bautista, y por eso, les devolvieron el contrato de pasaportes con enorme riesgo fiscal para la nación, e incumplieron la sentencia del magistrado, y afectaron las relaciones del país con la Unión Europea”, aseveró Gustavo Petro, expresidente de Colombia 2022-2026 y quien se encuentra en el centro de la polémica por las denuncias de Deicy Jiménez sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales.

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