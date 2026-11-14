UFC 334, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la pelea entre Ciryl Gane y Josh Hokit

(UFC)

Guardar

La división de los pesos pesados tendrá un nuevo capítulo este sábado 14 de noviembre, cuando Ciryl Gane y Josh Hokit se enfrenten por el campeonato de la UFC en el Madison Square Garden de Nueva York. La función UFC 334 también tendrá como atractivo el regreso de Amanda Nunes, quien buscará recuperar el título de peso gallo femenino frente a Kayla Harrison.

La pelea estelar pondrá a prueba el reinado de Gane, quien llega como campeón después de una trayectoria en la que ha compartido el octágono con figuras como Francis Ngannou, Jon Jones y Tom Aspinall. El francés consiguió el cinturón interino tras vencer a Alex Pereira en junio y posteriormente fue reconocido como monarca de la división, luego de que Aspinall dejara vacante el campeonato por sus problemas físicos.

PUBLICIDAD

Del otro lado estará Hokit, quien consiguió posicionarse entre los aspirantes al título después de imponerse a Curtis Blaydes y Derrick Lewis. Ahora tendrá la oportunidad de dar el siguiente paso en su carrera y convertirse en campeón de los pesos pesados.

La segunda pelea por un campeonato tendrá como protagonistas a Kayla Harrison y Amanda Nunes. La estadounidense expondrá el cinturón de peso gallo ante la brasileña, quien volverá a competir después de anunciar su retiro en 2023. Nunes fue campeona de UFC en dos divisiones, mientras que Harrison presume dos medallas de oro olímpicas en judo y un campeonato de la Professional Fighters League (PFL).

PUBLICIDAD

Para Harrison, el combate también marcará una prueba importante después de superar una cirugía en el cuello. Nunes, por su parte, buscará recuperar el campeonato que dejó vacante al retirarse.

La cartelera también contempla enfrentamientos como Caio Borralho contra Yousri Belgaroui, Uroš Medić frente a Kevin Holland y Bilal Hasan ante Luis Gurule, además de otros duelos que completarán la jornada en Nueva York.

¿A qué hora empieza UFC 334 y dónde ver en México?

(REUTERS/Eric Lee)

La función se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. Los aficionados en México y Latinoamérica podrán seguir los combates a través de Paramount+.

PUBLICIDAD

La actividad estará dividida en tres bloques, con los siguientes horarios correspondientes al tiempo del centro de México:

Preliminares tempranas: 16:00 horas.

Preliminares: 18:00 horas.

Cartelera estelar: 20:00 horas.

El enfrentamiento entre Ciryl Gane y Josh Hokit será el encargado de cerrar la función. Su hora exacta dependerá del tiempo que duren las peleas anteriores.

UFC 334: cartelera completa y orden de las peleas

(REUTERS/Jonathan Ernst)

La función tendrá 13 combates, distribuidos entre las preliminares tempranas, las preliminares y la cartelera principal. Dos de ellos tendrán un campeonato en disputa.

Cartelera estelar | 20:00 horas

Ciryl Gane vs Josh Hokit | Peso pesado (título)

Kayla Harrison vs Amanda Nunes | Peso gallo femenino (título)

Caio Borralho vs Yousri Belgaroui | Peso medio

Uroš Medić vs Kevin Holland | Peso wélter

Bilal Hasan vs Luis Gurule | Peso mosca

Peleas preliminares | 18:00 horas

Stephen Thompson vs Charles Radtke | Peso wélter

Drew Dober vs Chris Duncan | Peso ligero

Jim Miller vs Terrance McKinney | Peso ligero

Donte Johnson vs Cesar Almeida | Peso pactado

Preliminares tempranas | 16:00 horas

Jared Gordon vs Melquizael Costa | Peso ligero

Macy Chiasson vs Bia Mesquita | Peso gallo femenino

Alatengheili vs Juan Diaz | Peso gallo

Evan Elder vs Samuel Sanches | Peso ligero