Colombia

Cayó en Bogotá a alias ‘El Gordo’, presunto cabecilla urbano del ELN vinculado a extorsiones y atentados terroristas en Cúcuta

Las autoridades sostienen que actuaba bajo instrucciones de José Luis Barrera Palacios, alias Care Vieja, identificado como tercer cabecilla de la estructura y actualmente privado de la libertad

Captura de alias El Gordo, señalado de atentados y quema de vehículos en Cúcuta (Policía Nacional/Dijín)
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La Policía Nacional capturó en Bogotá a Juan Daniel Orellanos, alias El Gordo, señalado como presunto cabecilla de comisión del Frente Criminal Urbano Reinaldo Ardila Gómez, estructura del Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El operativo se realizó en vía pública de la localidad de Puente Aranda. La detención estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, tras labores de inteligencia, seguimiento e información de fuentes humanas.

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Según la investigación, Orellanos tendría más de cinco años de trayectoria en actividades de apoyo logístico y estratégico para esa organización en Cúcuta y municipios cercanos de Norte de Santander. Las autoridades sostienen que actuaba bajo instrucciones de José Luis Barrera Palacios, alias Care Vieja, identificado como tercer cabecilla de la estructura y actualmente privado de la libertad.

Alias El Gordo habría participado en el cobro de extorsiones a comerciantes informales y propietarios de establecimientos de la Central de Abastos de Cúcuta, conocida como Cenabastos. También es investigado por su presunta intervención en un ataque con un artefacto explosivo improvisado contra un comercio de Villa del Rosario, hecho que dejó daños materiales.

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Sinopsis: Captura de alias El Gordo, señalado de atentados y quema de vehículos en Cúcuta (Policía Nacional/Dijín)
Captura de alias El Gordo, señalado de atentados y quema de vehículos en Cúcuta (Policía Nacional/Dijín)

La Policía le atribuye, además, participación en la quema de vehículos de transporte y distribución de las empresas Postobón y Bavaria en vías de Norte de Santander, ocurrida en septiembre de 2025. Esos ataques hicieron parte de acciones violentas contra el sector empresarial registradas entre agosto y diciembre de ese año.

Las autoridades señalaron que el capturado también habría instalado banderas del ELN en distintos puntos del área metropolitana de Cúcuta, como parte de acciones de propaganda e intimidación.

Orellanos fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales. El ente acusador prevé imputarle los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir ante un juez de control de garantías.

Alias Dimax, vinculado con ‘Pipe Tuluá’ y el Clan del Golfo, fue capturado en Medellín tras ser expulsado de Panamá

La captura ocurre mientras avanzan investigaciones por la muerte de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, asesinado el 1 de agosto en un restaurante de Florida, Valle del Cauca - crédito Policía Nacional/Dijín
La captura ocurre mientras avanzan investigaciones por la muerte de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, asesinado el 1 de agosto en un restaurante de Florida, Valle del Cauca - crédito Policía Nacional/Dijín

La Policía Nacional capturó en Medellín a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, luego de que Panamá lo expulsara por ingresar de manera irregular a ese país. El señalado líder de la estructura criminal Los Dimax tenía una condena vigente de 500 meses de prisión, equivalentes a más de 41 años, por delitos como homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Las autoridades informaron que sobre él también pesaban órdenes judiciales por fuga de presos y cumplimiento de sentencia.

Según la investigación, Vacca Castillo habría intentado salir de Panamá con identidades suplantadas y documentos irregulares relacionados con una supuesta pertenencia étnica, con el propósito de trasladarse a Países Bajos o Australia.

La Dijín indicó que esos documentos le habrían permitido obtener una autorización para ser enviado a un resguardo indígena, aunque presuntamente nunca permaneció recluido allí. Por esas irregularidades, fueron compulsadas copias para investigar a funcionarios judiciales.

La Policía Nacional capturó en Medellín a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, luego de que Panamá lo expulsara por ingreso irregular al país - crédito Policía Nacional/Dijín
La Policía Nacional capturó en Medellín a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, luego de que Panamá lo expulsara por ingreso irregular al país - crédito Policía Nacional/Dijín

El detenido también es investigado por los homicidios del gobernador nasa Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, ocurrido el 1 de agosto de 2026 en Florida, Valle del Cauca, y del funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Alexander Mejía Cuéllar, asesinado el 25 de julio en la cárcel de Villahermosa, en Cali. Además, la Policía lo señala por dirigir sicarios, oficinas de cobro, extorsiones, préstamos ilegales y actividades vinculadas con el microtráfico y el narcotráfico.

“Juan Carlos Vacca Castillo es considerado un objetivo de alto valor dentro del fenómeno criminal de Cali y el Valle del Cauca”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol. Alias Dimax quedó a disposición de la autoridad judicial para cumplir su condena en una cárcel de máxima seguridad, mientras continúan las investigaciones en su contra.

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Alias El GordoCabecilla urbano del ELNAtentado en CúcutaJuan Daniel OrellanosColombia-Noticias

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