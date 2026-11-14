Diego Luna reacciona a la victoria de Bobby Pulido en Texas tras las elecciones de Estados Unidos: esta es su postura

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Diego Luna fue consultado sobre Bobby Pulido y la presencia de mexicoestadounidenses en las recientes elecciones para el Congreso de Estados Unidos.

El actor celebró de forma general los resultados mencionados durante el encuentro con la prensa, aunque evitó referirse de manera directa al caso particular del cantante tejano.

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La conversación ocurrió mientras Luna promovía Ceniza en la boca, película que presentó en Guadalajara y que también llevaría a Ciudad de México y Mérida.

Ante las preguntas sobre asuntos políticos, el intérprete marcó distancia y pidió concentrar la charla en su trabajo cinematográfico.

Diego Luna celebró los resultados, pero evitó hablar de Bobby Pulido

Un reportero mencionó la elección de representantes mexicoestadounidenses, entre ellos Bobby Pulido, y preguntó al actor por su reacción ante los resultados.

“Sí me dieron gusto los resultados”, respondió Diego Luna.

El actor insistió en que le alegró conocer el desenlace de las elecciones. Su comentario se mantuvo en un plano general y no incluyó una valoración sobre la campaña, el perfil político o la preparación de Pulido.

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US Representative-elect Bobby Pulido (D-TX) speaks during a press conference regarding legal pathways for long-term immigrants at the US Capitol in Washington, DC, US, November 11, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que los artistas incursionaran en la política, Luna tampoco expresó objeciones. “No es algo que me preocupe”, dijo entre risas.

La conversación cambió cuando otro reportero señaló que algunas figuras artísticas reciben críticas por dar el salto a la vida pública sin una preparación suficiente. El actor respondió que no tenía una postura que compartir sobre ese planteamiento.

“No tengo nada que decir al respecto”, afirmó Luna.

Los periodistas precisaron entonces que la pregunta se refería a Bobby Pulido. El actor mantuvo su negativa a comentar el asunto y agradeció antes de pasar a otra pregunta.

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“No voy a hacer ningún comentario al respecto, muchas gracias”, expresó.

El actor espera que aumente la representación latina en Estados Unidos

Aunque evitó opinar sobre la incursión política de Bobby Pulido, Diego Luna sí respondió cuando le preguntaron si una mayor representación latina en espacios relevantes del Congreso estadounidense podría generar cambios.

“Pues yo espero, eso sí lo espero”, señaló.

Bobby Pulido, ganador de un premio Grammy Latino y candidato demócrata al 15.º distrito congresional de Texas, actúa durante la celebración de quinceañera de Melody Silva en Donna, Texas, Estados Unidos. 1 de agosto de 2026. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El actor añadió que el aumento de voces latinas en cargos de representación es “una buena señal”. Su respuesta no profundizó sobre propuestas legislativas, partidos políticos ni posibles efectos concretos de los resultados.

Luna hizo una distinción entre su reacción como observador de los comicios y su disposición a analizar a candidatos específicos. Celebró la posibilidad de una mayor presencia latina, pero rechazó entrar en valoraciones individuales.

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El intercambio mostró que el actor no buscó respaldar ni cuestionar a Pulido. Su postura pública se limitó a manifestar satisfacción por los resultados electorales mencionados y a expresar expectativa ante una representación latina más amplia.

Bobby Pulido ganó una banca para el Congreso de Estados Unidos

La consulta a Diego Luna surgió después de la victoria de Bobby Pulido en una elección para el Congreso de Estados Unidos. El cantante tejano se convirtió en una de las figuras de origen mexicano mencionadas tras los comicios.

Pulido llegó a la contienda después de una carrera desarrollada en la música Tex-Mex. Conocido por temas como Desvelado, el artista había hablado previamente de su interés por el servicio público y de su deseo de participar en la vida política.

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Su triunfo llamó la atención por el paso de una figura musical hacia una responsabilidad legislativa. El resultado también generó reacciones dentro de la industria del entretenimiento y entre artistas vinculados con las comunidades latinas de ambos lados de la frontera.

Bobby Pulido, Democratic primary candidate for Congress in District 15, speaks to Christina Trevino, who has faced health challenges and has been a longtime family friend, during his campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

En el encuentro con la prensa, Diego Luna no abordó los motivos de la candidatura ni las posiciones del músico sobre inmigración, política partidaria o asuntos fronterizos. Tampoco hizo comentarios sobre su llegada al Congreso.

El actor fue cuestionado por el hecho de que Pulido proviniera de la música, pero optó por no alimentar una discusión sobre la preparación de artistas que incursionan en la política.

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Diego Luna pidió hablar de Ceniza en la boca

Tras varias preguntas relacionadas con la política, Luna explicó que había regresado de Guadalajara luego de presentar Ceniza en la boca. También adelantó que tendría actividades en Ciudad de México y Mérida para acercar la película al público.

“La película sigue en cartelera y de eso hablo feliz de la vida”, dijo.

Diego Luna attends the red carpet for "Hombre al agua" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 15, 2026. REUTERS/Mark Blinch

El actor señaló que estaba recorriendo distintos puntos del país para presentar la producción y conversar con los espectadores. A partir de esa explicación, pidió que la entrevista se enfocara en el filme.

“No es mi labor estarles dando opiniones de nada”, expresó antes de despedirse.

La reacción de Diego Luna sobre Bobby Pulido, por lo tanto, no fue una valoración sobre el cantante ni sobre su desempeño político. El intérprete celebró en términos generales los resultados electorales y expresó esperanza ante la representación latina, pero evitó pronunciarse sobre el nuevo congresista.

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