Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la seguridad de medios de comunicación tras alertas de posibles atentados: “Toda la capacidad del Estado”

El anuncio de Abelardo de la Espriella lo relizó a través de su cuenta oficial de X (Presidencia de la República-@RevistaSemana-X-@NoticiasRCN-X-@CaracolTV-X)

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se refirió a las recientes denuncias sobre amenazas de atentado contra Caracol Televisión y Caracol Radio.

En su cuenta oficial de X, el jefe de Estado aseguró que no permitirá que el “narcoterrorismo” intimide al periodismo en Colombia.

PUBLICIDAD

“¡No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano!”, expresó.

Abelardo de la Espriella aseguró que no permitirá que el “narcoterrorismo” intimide al periodismo en Colombia (@ABDELAESPRIELLA-X)

El mandatario colombiano señaló que, ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas, que atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, impartió instrucciones para que “toda la capacidad del Estado” se concentre en proteger a los medios de comunicación, los periodistas, los trabajadores y sus familias.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, indicó.

PUBLICIDAD

Asimismo, afirmó que ordenó reforzar la seguridad del medio de comunicación Semana.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la libertad de prensa se respeta, motivo por el cual insistió que ningún grupo “narcoterrorista” silenciará a los medios de comunicación a través de amenazas, intimidaciones o métodos de violencia.

“¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia", puntualizó.

afirmó que ordenó reforzar la seguridad del medio de comunicación Semana (Lucas Molet-REUTERS)

Abelardo de la Espriella afirmó que en Colombia no gobierna el terrorismo, sino que impera la ley y la autoridad. El mandatario envió un mensaje de solidaridad con los periodista y señaló que no están solos.

PUBLICIDAD

“¡Aquí no gobierna el terrorismo. Aquí imperan la ley y la autoridad del Estado! Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos", aseveró.

Detalles de las denuncias

La sede de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta, al norte de Bogotá, fue evacuada durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026, después de que las autoridades recibieron una alerta sobre la posible presencia de un artefacto explosivo. La medida obligó a desalojar el edificio y activó los protocolos de seguridad para verificar cada área de la sede.

La orden se comunicó de forma repentina a las personas que estaban dentro del inmueble. Algunos trabajadores salieron por la entrada principal, mientras que la mayoría utilizó un acceso posterior. En paralelo, ciudadanos informaron sobre el sobrevuelo de un helicóptero durante cerca de 20 minutos sobre La Floresta.

PUBLICIDAD

Blu Radio informó que las autoridades habían advertido sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. La empresa aseguró que adoptó medidas de protección para su personal y sus instalaciones, y dejó la difusión de información adicional en manos de las entidades competentes.

Esta fue la información que recibió Caracol Televisión sobre amenaza de bomba (@BluRadioCol-X)

La alerta alcanzó además a Caracol Radio, que evacuó a sus trabajadores de la sede bogotana tras conocer el riesgo de un posible ataque contra sus oficinas y otros medios de comunicación. La emisora señaló que coordinó acciones preventivas con las autoridades para proteger a periodistas, colaboradores y visitantes. También afirmó que mantendría su compromiso de informar con “rigor, independencia y responsabilidad”, pese a las advertencias.

PUBLICIDAD

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó preocupación por los hechos y rechazó cualquier intimidación o violencia contra la prensa. En redes sociales pidió a las autoridades establecer la veracidad de la información, esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas para proteger a quienes trabajaban en el canal.

“Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia”, afirmó Marín.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó preocupación por las amenazas de bomba en Caracol Televisión (@MarinIris-X)

La Alcaldía de Bogotá convocó al Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) tras recibir datos de la Fiscalía y confirmó medidas preventivas de la Policía, sin aportar detalles.

PUBLICIDAD