El renacimiento de la democracia y el poder latino en Estados Unidos

TALYA ISCAN, Académica de la Escuela de Gobierno y Economia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

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Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 dejaron un mensaje que trasciende las fronteras estadounidenses: la democracia todavía tiene capacidad de resistencia. No se trató únicamente de una victoria del Partido Demócrata, sino de una reivindicación del voto como instrumento de control político y de la posibilidad de construir una alternativa al proyecto trumpista.

En un contexto internacional en el que el autoritarismo suele presentarse como inevitable, los resultados recordaron que la legitimidad electoral no constituye un cheque en blanco.

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El balance de la jornada fue contundente. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, conquistaron al menos siete escaños senatoriales que estaban en manos republicanas y avanzaron en más de dos docenas de distritos de la Cámara baja, de acuerdo con los recuentos preliminares difundidos por Associated Press.

El cambio también alcanzó territorios tradicionalmente conservadores, como Texas, Kansas, Iowa y Ohio. Kansas eligió a un senador demócrata por primera vez en 94 años, mientras que Texas experimentó una transformación política que pocos habrían imaginado hace apenas dos años.

Según un análisis de Reuters publicado el 4 de noviembre, los republicanos perdieron terreno frente a sus resultados de 2024 en el 99% de aproximadamente 2 mil 200 condados analizados.

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Otro elemento relevante es el surgimiento de nuevas voces progresistas que buscan transformar al Partido Demócrata. Las elecciones de 2026 evidenciaron la posibilidad de construir un discurso distinto, capaz de combinar la defensa de las instituciones democráticas con las preocupaciones cotidianas de las familias estadounidenses.

La creciente participación de la comunidad latina en la política estadounidense refleja el peso del voto hispano y su influencia en la representación democrática, en un escenario marcado por el avance demócrata y los contrapesos al gobierno de Donald Trump

La victoria de Abdul El-Sayed en Michigan, quien se convirtió en el primer musulmán elegido al Senado de Estados Unidos, ejemplifica esta tendencia. Médico y defensor de la cobertura sanitaria universal, centró su propuesta en la salud pública, la desigualdad y la influencia de los intereses económicos, pese a los ataques dirigidos contra su identidad religiosa. Su triunfo muestra que una candidatura progresista puede competir en un estado decisivo sin renunciar por completo a sus convicciones.

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También destaca James Talarico, elegido senador por Texas tras derrotar al republicano Ken Paxton. Su discurso sobre justicia social, vida comunitaria y religión cuestiona la idea de que la derecha tenga el monopolio de los valores morales.

Ambos representan un intento por desplazar la conversación pública del resentimiento identitario hacia asuntos como los salarios, la vivienda, la educación y la atención médica. La nueva izquierda estadounidense parece comprender que denunciar los excesos de Trump no es suficiente: también necesita ofrecer respuestas concretas a la inseguridad económica que contribuyó a su ascenso.

Sin embargo, para México y América Latina, algunas de las historias más significativas de la jornada tuvieron nombre y apellido latino.

En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en encabezar ese estado. La victoria de una dirigente de raíces mexicanas cuestiona la narrativa que presenta a los migrantes y a sus descendientes como elementos ajenos a la nación estadounidense. Por el contrario, son parte constitutiva de su sociedad y actores cada vez más visibles en sus instituciones democráticas.

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En California, Xavier Becerra, cuya madre nació en Jalisco y cuyo padre creció en Tijuana, se convirtió en el primer latino elegido gobernador del estado. Su trayectoria, que incluye responsabilidades legislativas y federales, refleja la creciente presencia política de una comunidad cuya influencia ha sido determinante para la economía y la cultura californianas durante generaciones.

A estos resultados se suma la elección del músico tejano Bobby Pulido a la Cámara de Representantes. Aunque estos dirigentes no necesariamente comparten una misma agenda política, sus victorias amplían el imaginario sobre quiénes pueden ocupar los espacios de poder en Estados Unidos.

El voto latino también demostró su capacidad para modificar el mapa electoral. De acuerdo con Reuters, en 64 condados de mayoría hispana con recuentos avanzados, el porcentaje de apoyo republicano cayó alrededor de 14 puntos respecto al obtenido por Trump en 2024. En el condado fronterizo de Hidalgo, Texas, el retroceso fue cercano a 25 puntos.

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La participación de los votantes latinos se ha convertido en un factor determinante del escenario político estadounidense, con una influencia creciente en la representación y el rumbo electoral del país

Estos datos no deben interpretarse como evidencia de la existencia de un voto latino homogéneo. Precisamente, su relevancia política radica en lo contrario: se trata de un electorado diverso, sin una lealtad partidista incondicional, capaz de premiar o castigar a los partidos en función de sus propuestas y resultados.

Su protagonismo demuestra que las comunidades latinoamericanas ya no participan únicamente en el debate migratorio, sino también en la definición de las prioridades y el futuro político de Estados Unidos.

El resultado electoral representa, asimismo, un límite institucional para la administración Trump. La guerra con Irán y sus consecuencias también formaron parte del contexto de desgaste político, según la cobertura electoral de Associated Press.

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Esto no significa que el trumpismo haya desaparecido ni que el presidente haya perdido sus atribuciones. Trump permanecerá en la Casa Blanca y conservará su capacidad de veto, mientras que las nuevas mayorías legislativas comenzarán a ejercer sus funciones en enero de 2027.

No obstante, un Congreso bajo control de la oposición tendrá mayores herramientas para bloquear iniciativas, fiscalizar las decisiones del gobierno y exigir explicaciones sobre el ejercicio del poder público. Esa es una de las expresiones fundamentales de los contrapesos democráticos.

El desafío para los demócratas será no confundir el rechazo a Trump con un mandato ilimitado a favor de sus propias propuestas. Recuperar el Congreso no resuelve automáticamente la desigualdad, la crisis de vivienda ni las tensiones raciales y migratorias que atraviesan al país. La fortaleza de una democracia radica, precisamente, en que sus representantes puedan ser cuestionados y sustituidos, independientemente de su filiación partidista.

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Si las nuevas mayorías concentran sus esfuerzos únicamente en responder a las decisiones y provocaciones presidenciales, corren el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica.

Para convertir esta victoria electoral en una transformación duradera, deberán traducir su discurso en políticas públicas concretas y recuperar la confianza de quienes consideran que la política ha dejado de escuchar sus necesidades.

Desde México, estos acontecimientos deben observarse con esperanza, aunque sin ingenuidad. Texas y California son socios sociales, comerciales y culturales fundamentales para nuestro país. Millones de familias mantienen vínculos a ambos lados de una frontera que no puede reducirse a la retórica del muro.

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La llegada de gobernantes de origen mexicano puede abrir nuevos canales de interlocución y dar visibilidad a experiencias compartidas. Sin embargo, una identidad familiar común no implica necesariamente coincidencias en los intereses nacionales ni en las prioridades de gobierno.

Para América Latina, la lección es todavía más amplia: ninguna corriente política tiene garantizada una hegemonía permanente. Cuando las promesas de orden y prosperidad chocan con la realidad cotidiana, la ciudadanía conserva la capacidad de modificar el rumbo.

Las elecciones de 2026 no transformaron a Estados Unidos de la noche a la mañana. Sin embargo, dejaron elementos importantes para comprender la evolución de su democracia: una ciudadanía que utilizó el voto para establecer contrapesos, nuevas generaciones de dirigentes que buscan modificar las prioridades del debate público y figuras latinas que alcanzaron espacios de representación antes considerados inaccesibles.

La esperanza no reside simplemente en que un partido haya derrotado a otro, sino en que millones de personas recordaron que la democracia no pertenece a un presidente, a una élite ni a una sola identidad nacional.

Para México y América Latina, comprobar que todavía existen mecanismos ciudadanos e institucionales para limitar el poder y ampliar la representación constituye una señal relevante sobre la capacidad de las sociedades para defender y renovar sus democracias.