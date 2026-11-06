Entre residuos de fármacos y sustancias ilegales: así la presencia humana modifica el comportamiento de los peces

Los residuos de fármacos y la iluminación nocturna alteran la respuesta de escape frente a los depredadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores del Instituto Leibniz de Ecología de Agua Dulce y Pesca Continental (IGB) y de otras instituciones científicas advierten sobre el impacto de las actividades humanas en la diversidad del comportamiento de los peces y su relevancia para la conservación de las especies.

Los trabajos en revisión, publicados en las revistas Trends in Ecology & Evolution y Fish and Fisheries, analizan cómo factores como la pesca intensiva, la contaminación y los cambios en los hábitats alteran de manera sistemática los patrones conductuales de estos animales.

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Los peces constituyen alrededor de la mitad de todas las especies de vertebrados conocidas y presentan una notable variabilidad de conductas dentro de sus poblaciones. Incluso individuos genéticamente idénticos pueden mostrar diferencias sistemáticas en su conducta cuando se crían en condiciones idénticas.

La pesca extractiva elimina a los individuos más activos y convierte a la timidez en una ventaja adaptativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Phys.org, ese es el caso de los mollys amazónicos, clones de sus madres, que aun así desarrollan patrones de respuestas distintas entre sí. Los investigadores denominan a estas diferencias “tipos de comportamiento” y las identificaron en todas las especies estudiadas.

Según los artículos, esa diversidad surge de la interacción entre el estado interno del animal —como su nivel de hambre—, su constitución genética, su capacidad de adaptación y las condiciones externas a las que está expuesto.

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La pesca intensiva selecciona peces más audaces y reduce su movilidad

Robert Arlinghaus, profesor de gestión integral de la pesca en el IGB y la Universidad Humboldt de Berlín, contribuyó a ambos trabajos. Entre las influencias humanas, el especialista enumera la alteración de hábitats, las barreras migratorias, la contaminación, las especies invasoras, la pesca intensiva, los animales provenientes de la acuicultura y los cambios climáticos en los procesos ecológicos.

Investigadores del Instituto Leibniz advierten que las actividades humanas transforman de forma sistemática los patrones de conducta en los peces (Gentileza, estudio: Diversidad de comportamiento en los peces: conceptos, factores determinantes y su papel en la conservación y gestión, publicado en Fish and Fisheries)

Un efecto documentado de la actividad pesquera recreativa es la eliminación de los individuos más audaces y activos de las poblaciones. Estudios previos del IGB mostraron que son principalmente las carpas y los lucios más activos los que son extraídos. Con el tiempo, esto puede establecer la timidez como ventaja evolutiva.

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“Sin embargo, esto también significa que los peces en zonas de pesca intensiva ya no nadan con tanta actividad. Esto puede alterar la distribución de los peces, las relaciones entre depredadores y presas, y la dinámica competitiva”, afirmó Arlinghaus.

Las barreras físicas en los ecosistemas también moldean el comportamiento. Las escaleras para estos animales en las centrales hidroeléctricas pueden favorecer a los individuos con mayor capacidad de natación, lo que genera diferencias conductuales entre las subpoblaciones que viven por encima y por debajo de las represas.

Los contaminantes químicos y la luz artificial modifican conductas individuales y colectivas

Las escaleras de paso en centrales hidroeléctricas favorecen a los ejemplares con mayor capacidad de natación (Gentileza, estudio: Diversidad de comportamiento en los peces: conceptos, factores determinantes y su papel en la conservación y gestión, publicado en Fish and Fisheries)

Las investigaciones demostraron que la contaminación ambiental transforma el comportamiento de los peces. Los guppies expuestos a concentraciones ambientalmente realistas de un medicamento ansiolítico mostraron niveles de actividad más similares entre sí. Las diferencias individuales fueron menos de la mitad que en los ejemplares no expuestos, lo que sugiere que el fármaco redujo la variabilidad.

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Percas y salmones expuestos a residuos farmacéuticos y cocaína, por su parte, nadaron con mayor actividad en los lagos, lo que incrementó su vulnerabilidad ante depredadores. Otro tipo de contaminación es la luz artificial nocturna, que atrae a pequeños invertebrados hacia zonas iluminadas de los cuerpos de agua y, en consecuencia, modifica la conducta alimentaria y la selección de hábitat de los individuos.

En Noruega, salmones criados en granjas marinas escapan de las jaulas de red y se cruzan con ejemplares salvajes. El salmón salvaje tiene el instinto de regresar al río donde nació para reproducirse, un comportamiento desarrollado a lo largo de generaciones. Al mezclarse genéticamente con los individuos domesticados, que no poseen ese rasgo, las crías pueden perderlo.

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La diversidad conductual estabiliza las pesquerías y protege a las poblaciones

El cruce de salmones de granja con poblaciones salvajes en Noruega deteriora el instinto migratorio hacia los ríos de origen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arlinghaus destacó que los hábitats ecológicamente complejos favorecen una mayor diversidad conductual, es decir, una variedad de formas de actuar, alimentarse, desplazarse o responder al entorno, ya que los individuos se especializan en distintos recursos o estrategias. A su vez, esa variedad refuerza la estabilidad y la resiliencia de las comunidades de peces frente a perturbaciones locales.

Las implicancias para la extracción comercial son concretas: en el caso del salmón del Pacífico, distintas subpoblaciones en diferentes ríos presentan épocas de desove y distancias de migración variadas. Si una población se ve afectada por condiciones climáticas adversas, otras pueden compensar su producción, lo que estabiliza el rendimiento pesquero en la región.

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El caso del bacalao en Islandia ilustra el costo de ignorar esta diversidad: la pesca selectiva sobre las poblaciones costeras sedentarias diezmó esa subpoblación, con efectos negativos directos sobre la captura costera. Las comunidades de alta mar, con patrones migratorios distintos, no pudieron compensar esa pérdida.

Los investigadores proponen incorporar la conducta como criterio de conservación

Los especialistas plantean el uso de la biotelemetría para incorporar la diversidad conductual en los planes de conservación (Gentileza, estudio: Diversidad de comportamiento en los peces: conceptos, factores determinantes y su papel en la conservación y gestión, publicado en Fish and Fisheries)

Los autores recomiendan “que la diversidad conductual se reconozca como un aspecto de la diversidad biológica y se tenga en cuenta en la gestión de especies y poblaciones”, enfatizó Arlinghaus.

Entre las medidas sugeridas se incluye el llamado “período de captura”, que protege tanto a los ejemplares pequeños como a los de mayor tamaño (estos últimos suelen mostrar respuestas más audaces y tienen mayor peso reproductivo).

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También se propone distribuir la presión de pesca de manera más amplia para evitar la selección localizada, y fomentar hábitats diversos que sostengan una variedad de conductas.

Diversas especies comerciales y fluviales nadan agrupadas en el interior de una jaula de red sumergida en el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la acuicultura, ofrecer condiciones diversas durante la cría podría ayudar a que los individuos desarrollen comportamientos variados, lo que aumentaría sus posibilidades de sobrevivir una vez liberados en el medio natural.

Como señalan los autores, evaluar la amplitud de comportamientos es complejo, en parte porque la conducta de los peces evoluciona de manera dinámica y no puede determinarse a partir de una sola observación.

Métodos como la biotelemetría —tecnología que permite rastrear animales a distancia mediante señales electrónicas— ofrecen enfoques prometedores para obtener información sobre la conducta en hábitats naturales y orientar así decisiones de gestión y conservación.

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