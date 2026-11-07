Golpe al ELN en Norte de Santander: Ejército y Policía incautaron 335 kilos de cocaína

: Incautaron 335 kilos de cocaína atribuidos al ELN en Norte de Santander (Ejército Nacional)

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Soldados del Ejército Nacional y agentes de la Policía Nacional incautaron 335 kilogramos de clorhidrato de cocaína atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante una operación en zona rural de Santiago, Norte de Santander.

El procedimiento tuvo lugar en la vereda El Páramo, donde las autoridades localizaron un complejo clandestino con capacidad estimada para producir cerca de 100 kilogramos de cocaína por semana.

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El operativo fue realizado por Ejército y Policía

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 General Custodio García Rovira, adscrito a la Trigésima Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Las autoridades hallaron una estructura improvisada de madera y plástico, destinada presuntamente al procesamiento de cocaína, y otra construcción que funcionaría como centro de acopio. El Ejército atribuyó el complejo a la red de economías ilícitas del Frente Juan Fernando Porras Martínez.

Ejército y Policía desmantelaron complejo del ELN con capacidad para producir 100 kilos semanales (Ejército Nacional)

Durante el procedimiento fueron decomisados una pistola calibre 9 milímetros, 47 municiones y material sólido y líquido para el procesamiento de alcaloides.

El Ejército informó que destruyó las instalaciones y señaló que continuará las operaciones contra las fuentes de financiación ilegal de los grupos armados en Norte de Santander.

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Incautaron 150 kilos de cocaína que serían enviados a Estados Unidos relacionados con las disidencias de las Farc

La Policía Nacional incautó 150 kilogramos de cocaína durante un allanamiento en Granada, Meta, donde funcionaba un punto clandestino de almacenamiento de una red narcotraficante con presuntos vínculos con disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La operación, denominada Sombra Verde, fue desarrollada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

La Policía Nacional de Colombia incautó 150 kilogramos de cocaína en un inmueble de Granada, Meta, que funcionaba como centro de acopio clandestino para una red transnacional vinculada con disidencias de las Farc - crédito Policía Nacional/Dijín

Las indagaciones comenzaron en octubre de 2026, luego de información aportada por el FBI. De acuerdo con las autoridades, la cocaína provenía de laboratorios ubicados en Guaviare, en un área bajo influencia del frente Jorge Suárez Briceño, perteneciente al Estado Mayor Central.

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La organización obtenía la droga mediante un esquema de tercerización criminal y la trasladaba desde los Llanos Orientales hacia el centro del país. El plan contemplaba llevar el cargamento a la costa Caribe para enviarlo después a Centroamérica y Estados Unidos, a través de la contaminación de paquetes y servicios internacionales de encomiendas.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron el estupefaciente oculto y listo para su movilización. Según la Policía, la incautación afectó la logística y las finanzas de la red en Meta y Guaviare, además de impedir la distribución estimada de 150.000 dosis personales en Estados Unidos.

Incautaciones de cocaína en Colombia durante 2026

La Armada de Colombia incauta 854 kilos de droga y captura a cinco colombianos en el Pacífico. (Armada de Colombia)

No encontré un balance oficial consolidado de todo 2026. Entre los decomisos informados por las autoridades figuran estos casos:

1.765 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados el 3 de noviembre en dos operaciones fluviales en López de Micay, Cauca, y La Tola, Nariño. La Armada calculó una afectación de más de USD 81 millones a las estructuras narcotraficantes.

La Operación Jotam dejó 4.921,5 kilos de cocaína incautados durante septiembre en aeropuertos del país. La Policía reportó además 32 capturas.

En San Miguel, Putumayo, el Ejército informó el hallazgo y la destrucción de un complejo que tenía 1.170 kilos de clorhidrato de cocaína y 1.508 galones de esa sustancia en suspensión.

En Salazar de las Palmas, Norte de Santander, las autoridades reportaron la incautación de 816 kilos de clorhidrato de cocaína en un complejo de procesamiento atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Policía decomisó 710 kilos de cocaína ocultos en un tractocamión en la vía La Paila-Armenia, en Quindío. Hubo una captura.

En Ipiales, Nariño, un operativo conjunto entre Policía, Ejército y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) permitió incautar 397 kilos de cocaína camuflados en cajas de cigarrillos de contrabando.

Estos seis procedimientos suman 9.779,5 kilos, equivalentes a cerca de 9,8 toneladas. La cifra no representa el total nacional de incautaciones de 2026, sino la suma de algunos de los operativos publicados por las autoridades.

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