Medio Ambiente

El rol ecológico de las aves, más allá del nido: identifican su impacto en la sustentabilidad de la Tierra

Un relevamiento de 400 trabajos reveló cómo el guano depositado por bandadas alimenta corales y suelos alejados, advirtiendo secuelas biológicas profundas si continúa el descenso poblacional de ejemplares silvestres

Ilustración de varias gaviotas en vuelo sobre el mar frente a una ladera escarpada y rocosa con hierba
Las lluvias y las mareas arrastran las deyecciones de las aves costeras hacia el mar para nutrir arrecifes de coral y peces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pérdida global de biodiversidad suele asociarse a la extinción de fauna visible, pero un proceso crítico pasaba desapercibido en la corteza terrestre. Mediante sus desplazamientos diarios y extensas migraciones continentales, estos animales distribuyen nutrientes esenciales entre océanos, bosques y costas, sosteniendo la fertilidad de ecosistemas enteros y regulando la química ambiental. Aunque suele vincularse su vuelo únicamente a dispersar semillas, la sustentabilidad biológica de la Tierra depende de los elementos químicos que estas criaturas trasladan y liberan en sus excrementos.

Hasta ahora, la ciencia reconocía que ciertas colonias cumplían una función local en el traslado de materia orgánica, pero persistía una incógnita central: la verdadera escala espacial de ese aporte y el peso conjunto de las poblaciones aladas en los ciclos químicos del globo. Los estudios previos analizaban especies o islas aisladas, sin determinar si esas transferencias representaban una fuerza ecológica determinante para toda la biosfera o si su interrupción amenazaba el equilibrio natural.

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Para dilucidar esa incógnita, científicos de la Universidad de Cornell, en Nueva York, analizaron cerca de cuatrocientos trabajos para medir el alcance de este mecanismo. Las conclusiones, recopiladas en un estudio publicado en la revista Current Biology, revelaron que las aves constituyen motores biológicos decisivos entre la tierra, los lagos y el mar.

“Aunque la comunidad ecológica sabe desde hace tiempo que las aves transportan nutrientes, nuestra revisión establece la magnitud y la escala geográfica de esa función”, afirmó Amanda Rodewald, coautora de la investigación, profesora Garvin y directora sénior del Centro de Estudios de Poblaciones de Aves en el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, según el comunicado de prensa institucional.

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La fisiología alada acelera la circulación de nitrógeno y fósforo en los suelos

Ilustración de varias aves sobre ramas de roble con insectos y bayas, y un suelo cubierto de hojas, helechos y setas
Las acumulaciones de guano en dormideros y colonias reproductivas aportan fósforo mineralizado a los suelos áridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Volar permite a estas especies franquear cadenas montañosas y barreras marinas infranqueables para otros vertebrados, movilizando sustancias vitales a través de continentes. Su tasa de consumo supera en un 30% la de mamíferos de tamaño similar, según datos del comunicado de prensa.

Por esta razón fisiológica, ingieren comida de forma continua y consumen semillas, frutos e insectos ricos en nitrógeno y fósforo, es decir, componentes indispensables para los tejidos vegetales, que devuelven a la tierra con rapidez notable.

La acumulación masiva de estas sustancias transforma los suelos más áridos. “Se puede pensar en los animales, y especialmente en las aves, como procesadores de nutrientes muy eficientes que concentran sustancias en sus desechos y luego las depositan en ecosistemas donde se transforman en recursos valiosos para toda clase de plantas y organismos vivos”, afirmó Ethan Duvall, autor principal del trabajo y doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Cornell, según el comunicado de prensa.

En dormideros o colonias reproductivas, generan acumulaciones de guano, esto es, materia fecal rica en fósforo mineralizado que fertiliza el sustrato vegetal vecino.

Los arrecifes de coral dependen del flujo orgánico costero para subsistir

Ilustración de un islote rocoso con aves marinas en la superficie y un lecho marino con corales pétreos, algas y peces de colores
Un ecosistema costero reúne diversas especies de corales pétreos y peces bajo el agua, junto a aves marinas que anidan en un islote rocoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estas descargas supera las fronteras terrestres. Lluvias y mareas arrastran las deyecciones de colonias costeras hacia el mar, donde sustentan arrecifes de coral y peces asociados.

“Puede impulsar un mayor crecimiento de plantas y algas, pero también puede ayudar a los consumidores de esas plantas, como insectos y otros vertebrados, a mantener una dieta más rica en nutrientes, por lo que estas islas de fertilidad pueden generar efectos en cadena”, afirmó Duvall, según el comunicado de prensa. Sin estas colonias, decaen los nutrientes marinos y los corales pierden vigor frente al estrés ambiental.

Esta dinámica natural ofrece un valor práctico en la recuperación de hábitats dañados. Al respecto, el trabajo concluye que “las aves estructuran localmente las comunidades vegetales, microbianas y animales”, según se detalla en el estudio. Al tiempo que desde la casa de altos estudios destacan que en los cayos de Florida la instalación de perchas artificiales atrajo aves marinas cuyo aporte de fósforo aceleró la recuperación de pastos marinos.

“Vemos un gran potencial en aprovechar la capacidad de las aves para transportar nutrientes reciclados con el objetivo de colaborar en la restauración”, afirmó Duvall, según el comunicado de prensa.

El declive de especies migratorias amenaza la captura de carbono

Ilustración con aves sobre pilotes de madera en la superficie y plantas marinas en un fondo arenoso bajo el agua
La merma de aves en los hábitats reduce la fertilidad vegetal y debilita la fijación de carbono atmosférico en los ecosistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición de los nutrientes vertidos varía según los hábitos alimentarios de cada estación. Al analizar deposiciones en el Observatorio de Braddock Bay, situado sobre el lago Ontario en Nueva York, Duvall constató junto a Alexander Flecker y Linsey Chen que las dietas primaverales a base de insectos aportan nitrógeno, mientras que los frutos consumidos en otoño incrementan el carbono, dicho de otro modo, la molécula estructural básica que nutre la materia orgánica viva.

La ruptura de este ciclo genera una alarma ambiental directa. De acuerdo con el informe sobre el estado de las aves del mundo citado en el comunicado oficial, el 45% de las especies migratorias del planeta sufre descensos continuos. Esta merma reduce la fertilidad vegetal e inhibe la capacidad global de los ecosistemas para fijar carbono atmosférico.

“En realidad, se observan estas respuestas ecológicas en cadena tan marcadas cuando se interrumpe ese depósito constante de nutrientes provisto por las aves”, afirmó Duvall, según el comunicado de prensa.

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