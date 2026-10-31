Colombia

Ministro de Comercio denunció presuntas irregularidades en turismo durante el Gobierno Petro: habló de cifras infladas y millonarios contratos en Fontur

Mauricio Gómez Amín aseguró que la administración anterior reportó 300.000 visitantes más de los que realmente llegaron al país en 2024 y cuestionó el gasto en promoción internacional

El funcionario afirmó que el turismo receptivo registró una caída del 16% en 2025 y acumuló cinco meses consecutivos de disminuciones mensuales durante 2026, con una reducción cercana al 4,6% hasta agosto - crédito X
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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció el viernes 30 de octubre de 2026 presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al turismo durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Durante la inauguración del primer tramo del Gran Malecón del Mar, en Cartagena, el funcionario cuestionó la veracidad de las cifras oficiales de visitantes internacionales, señaló un aumento del gasto en promoción del país y expuso movimientos contractuales en el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) que, según indicó, deben ser objeto de revisión.

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En su intervención, el jefe de la cartera sostuvo que el Gobierno anterior presentó indicadores de llegada de visitantes que no correspondían con los registros revisados por los equipos técnicos del actual ministerio. “Recibimos unas cifras de visitantes infladas, un derroche en el gasto de promoción internacional. Los principales indicadores de ocupación, ingresos y empleo de capa caída y graves denuncias de corrupción y malos manejos, sobre todo en Fontur”, detalló.

Gómez Amín explicó que la revisión de las estadísticas permitió identificar diferencias entre los resultados divulgados por la administración anterior y los datos que, según afirmó, encontraron los técnicos del ministerio.

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Gobierno cuestionó cifras de visitantes y gasto en promoción internacional

Gómez Amín cuestionó el gasto en promoción turística internacional del Gobierno anterior y sostuvo que, mientras se duplicaban los recursos destinados a ese propósito, disminuían indicadores relacionados con la ocupación hotelera, los ingresos, el empleo y el aporte del turismo al PIB - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República. Ministerio de Comercio y X
Gómez Amín cuestionó el gasto en promoción turística internacional del Gobierno anterior y sostuvo que, mientras se duplicaban los recursos destinados a ese propósito, disminuían indicadores relacionados con la ocupación hotelera, los ingresos, el empleo y el aporte del turismo al PIB - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República. Ministerio de Comercio y X

El ministro afirmó que los resultados utilizados por el Gobierno Petro para destacar el crecimiento del turismo no reflejaban el comportamiento real de la actividad. Según explicó, la revisión de la serie estadística permitió establecer que durante 2024 ingresaron al país 300.000 visitantes menos de los que figuraban en los reportes oficiales.

“Los récords con los que el Gobierno anterior hablaba del dinamismo del turismo no existieron. Nuestros técnicos revisaron la serie y encontraron que en 2024 llegaron 300.000 visitantes menos que los datos oficiales. Y en 2025, el turismo receptivo cayó un 16%. En 2026 registramos cinco meses consecutivos de caídas mensuales, con una disminución acumulada cercana al 4,6% hasta agosto pasado”, puntualizó.

A las diferencias estadísticas se sumaron los cuestionamientos por los recursos destinados a la promoción internacional de Colombia como destino turístico. Gómez Amín aseguró que, mientras aumentaba el presupuesto para estas actividades, los indicadores relacionados con la ocupación hotelera, los ingresos de los establecimientos y la generación de empleo presentaban resultados negativos.

El funcionario también cuestionó que 2025, año en el que, según sus declaraciones, se registró el mayor gasto en promoción internacional, coincidiera con una reducción en la llegada de visitantes extranjeros.

“Mientras el desgobierno anterior duplicaba su gasto en promoción internacional, las cifras de ocupación hotelera, empleos, ingresos reales y el valor agregado del PIB acumulaban meses y meses de comportamiento negativo. En 2025, el año en que más se gastó, los visitantes cayeron. No hay que ponerse medallas mientras sufren los empresarios del sector, los trabajadores y toda la cadena de valor en destinos como Cartagena”, dijo.

Contratación por más de $125.000 millones en Fontur

El ministro denunció que durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías se firmaron 148 contratos en Fontur por más de $125.000 millones - crédito Fontur
El ministro denunció que durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías se firmaron 148 contratos en Fontur por más de $125.000 millones - crédito Fontur

Otro de los puntos centrales de la intervención estuvo relacionado con el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur). El ministro señaló que uno de los hallazgos que considera más relevantes corresponde a la firma de contratos durante los días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

Durante los cuatro días anteriores, escúchenlo bien, a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se suscribieron en Fontur 148 contratos por más de $125.000 millones. Más de $100.000 millones se concentraron en solo dos días, presidente. ¿A dónde fue a parar esa plata? Con esos recursos hubiéramos podido financiar entre 15 y 30 obras de infraestructura, como plazas de mercado y muelles turísticos en pequeños municipios”, agregó.

El jefe de Comercio cuestionó la concentración de esos compromisos contractuales y planteó interrogantes sobre el destino de los recursos. Sin embargo, durante la intervención no se identificaron los contratistas beneficiados, los objetos específicos de los acuerdos ni los resultados de eventuales investigaciones relacionadas con esos procedimientos.

Frente al panorama expuesto, Gómez Amín aseguró que el actual Gobierno puso en marcha un plan de choque para impulsar nuevamente la actividad turística. La estrategia, según explicó, reúne a distintas entidades del sector público y actores privados, entre ellos Fontur, ProColombia, Artesanías de Colombia, Parques Nacionales, autoridades regionales, empresarios e inversionistas extranjeros.

El presidente de Coolombia, Gustavo Petro, encabezó el 26º Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) realizado este jueves 25 de agosto. FOTO: Presidencia de la República
Según el funcionario, la revisión técnica de las estadísticas permitió identificar inconsistencias en los resultados que la administración de Petro presentó como récords de crecimiento y dinamismo del turismo nacional - crédito Presidencia de la República

El ministro señaló que la seguridad será el primer componente de esta estrategia, al considerar que las condiciones de orden público son un elemento necesario para garantizar la llegada de visitantes y el funcionamiento de las actividades turísticas en las regiones.

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