EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Los protagonistas del fin de semana comienzan a llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez para comenzar con las actividades en pista

Gabriel Bortoleto llegando al GP de México 2026. (Luis Mote Nava/ Néstor Hernández Molina)
Gabriel Bortoleto llegando al GP de México 2026. (Luis Mote Nava/ Néstor Hernández Molina)
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El Gran Premio de México comienza este viernes 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con las prácticas libres 1 y 2 para que los pilotos vayan teniendo reconocimiento de pista, donde podrán checar el rendimiento de sus neumáticos y adaptarse a las condiciones de altitud de la Ciudad de México.

Pilotos, integrantes de las escuderías y famosos comienzan a llegar al paddock, ya que se trata de un evento que combina el espectáculo deportivo con el glamour.

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Lando Norris llegando al Gran Premio de México 2026 (Luis Mote Nava/Néstor Hernández Molina)
Lando Norris llegando al Gran Premio de México 2026 (Luis Mote Nava/Néstor Hernández Molina)
Isack Hadjar llegando al GP de México 2026 (Luis Mote Nava/Néstor Hernández Molina)
Isack Hadjar llegando al GP de México 2026 (Luis Mote Nava/Néstor Hernández Molina)
Osmar Olvera se hace presente en el México GP 2026. (Luis Mote Nava/ Néstor Hernández Molina)
Osmar Olvera se hace presente en el México GP 2026. (Luis Mote Nava/ Néstor Hernández Molina)
Auto Vintage de James Hunt. (Luis Mote Nava/Néstor Hernández Molina)
Auto Vintage de James Hunt. (Luis Mote Nava/Néstor Hernández Molina)

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